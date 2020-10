Ciclistas de Alegrete completam Desafio dos Pampas com êxito e doam 200 litros de leite

Compartilhe















Uma turma de 30 ciclistas de Alegrete completou o Desafio dos Pampas. A missão era pedalar 200 km. indo até São Francisco de Assis e retornando a Alegrete.

A saída foi no último domingo (11), por volta das 6h, os primeiros desafiantes saíram em pequenos grupos. Os últimos cruzaram o trevo de acesso a RSC 377, por volta das 7h.

Durante o trajeto de 88 km até a “Querência do Bugio”, carros de apoio e muita disposição dos atletas que encararam uma manhã com temperatura superior a 25º C.

O primeiro pelotão aportou o trevo da cidade de São Francisco de Assis era 9h50min, uma reposição alimentar rápida num hotel da cidade e logo a turma já retornou para casa.

Já o outro pelotão chegou na trevo às 10h50min, e também degustou um delicioso café colonial reservado no hotel. Foram cumprido todos os protocolos do distanciamento controlado. Nenhum atleta teve problemas de temperatura e fez uso de higienização nas mãos para usar as dependências do hotel em São Francisco de Assis.

A chegada em Alegrete foi em dois momentos. A primeira turma chegou de volta era 15h10min, já a outra por volta das 16h.Para completar, os desafiantes ainda tiveram uma missão maior ainda. Não bastasse a viagem tiveram de fechar duas centenas. Os desafiantes tiveram que completar os 200 km no GPS, para finalizar o Desafio dos Pampas, em sua 5ª edição.

Com a longa pedalada, os ciclistas transformaram o desafio em uma maratona solidária. A turma conseguiu arrecadar 200 litros de leite que foram doados ao Viver Residencial Geriátrico.

Júlio Cesar Santos