Ciclistas de Alegrete entre os melhores do Desafio Assisense de MTB

No último domingo (20), o município de São Francisco de Assis foi palco da 4ª Edição do Desafio Assisense de Mountain Bike. Atletas de diversas cidades gaúchas, como Santiago, Alegrete, Uruguaiana e Passo Fundo, se reuniram para um dia de muita superação e aventura.

O ciclista Erlan Aita terminou a prova em 4º colocado na elite masculina. No feminino a ciclista Clariani Rocha foi a vice-campeã na open.

João Vassalo campeão na open masculina. Alessandro Inácio 3º na open e Tiago Santos foi o 4º colocado na categoria. Pela categoria master “C” Marcos Munhoz ficou na 4ª posição. Jones Trindade foi o 4º na categoria master “B”.

O vianense Tynho Garcia subiu ao pódio em 3º na master “A”, o ciclista integrou a delegação alegretense em São Francisco que contou com 18 atletas.

Os ciclistas encararam percursos desafiadores de 36km e 45km, subindo os morros pelo interior e sendo presenteados com paisagens incríveis sob um sol maravilhoso. Cada pedalada foi uma conquista, com visuais de tirar o fôlego.

Ciclismo e Amizade em Foco

Coincidentemente no Dia do Amigo, o evento virou uma festa. Foi a oportunidade perfeita para reencontrar a galera do pedal e celebrar a paixão pelo ciclismo juntos. Muita energia boa e companheirismo.

O evento teve apoio essencial da Administração Municipal e do Grupo Fourbiker, o Desafio não só incentivou o esporte, mas também impulsionou a economia local. Todos os produtos e brindes foram feitos por cidadãos e agroindústrias assisenses.