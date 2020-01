Ciclistas pedalam 100 km na Avenida Tiaraju em Alegrete

Você que gosta de pedalar pela cidade, certamente já passou de bike pela Avenida Tiaraju em Alegrete. O que talvez nem em sonho possa ter realizado, foi feito pelos ciclistas dos grupos locais.

Eles pedalaram 100 km na Avenida da Zona Leste. A atividade denominada 100zão da Faixinha 2020, contou com 38 super atletas dos pedais.

O evento não competitivo teve forma de desafio. O ciclista Valdecir Caetano foi quem idealizou, numa realização da Caverá Cycling Team, com apoio do Grupo Trilha Aventura.

Nas modalidades speed e MTB, masculino e feminino, o desafio iniciou às 19h30min, em frente a Unipampa. O trajeto da Tiaraju entre os bairros Capão do Angico, Saint Pastous e Segabinazzi, com 5,6 km de percurso, obrigou os desafiantes a realizarem 20 voltas.

Com tempo máximo de duração de 4 horas, na speed masculina Uillian Gonçalves foi o primeiro a completar a distância em 2 horas 54 minutos. André Lopes (2h56′) e Cesar Avar (2h56), formaram o trio na modalidade speed.

Entre as mulheres, Danielle Caetano fechou os 100 km em 3 h 21 minutos, seguida de Mariana Picolli com 3 horas 43 minutos. No MTB feminino, apenas Gianinne Carvalho completou o 100zão da Faixinha em 4 horas 45 minutos. Entre os homens, Angel Fábio foi o primeiro a fechar a distância, em 2 h 55 minutos, com diferença de segundos, Dênio Amaral foi o segundo. Em terceiro, Dieison Camargo (3h07′).

Ao todo, 24 ciclistas completaram o desafio proposto. Outros 12, participaram com menas quilometragens, entre 65 e 91 km. “Foi interessante a harmonia entre ciclistas e motoristas, mútuo respeito no perímetro urbano”, destacou Caetano.

O evento chamou a atenção por quem passava na avenida. Moradores acompanharam o fluxo dos ciclistas com seus uniformes coloridos e bikes sinalizadas.

Júlio Cesar Santos Fotos: Lucas Guterrez