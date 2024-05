Ciclistas realizam treino solidário e arrecadam materiais de limpeza e higiene para Defesa Civil em Alegrete

Share on Email

A mobilização dos ciclistas reuniu 55 pessoas com adesão das lojas Aita Bikes, Ciclismo Colombo; Nei Bikes; Ferragem Mion; Pretto Bike Show e CicloVascão. O evento também teve apoio e aval da Guarda Municipal através do secretário de segurança e mobilidade Uillian Rodolfo Almeida.

Passava das 19h, quando os ciclistas equipados e com sinalização nas bikes saíram da Aita Bikes e subiram pela Assis Brasil, passando pela Rondon e adentraram na Avenida da Integração. Paralelo ao valão das Américas, que percorre os bairros Progresso, Vera Cruz e Sepé Tiaraju, os ciclistas formaram um pelotão iluminado na noite fria de quinta-feira (09).

A temperatura caiu na casa de um dígito. Com 9ºC, alguns fecharam em 35km pedalados com velocidade média em 33km/h. O treino solidário encerrou com pouco mais de uma hora. Ao final, todos formaram uma roda e agradeceram, rezando um Pai-Nosso.

Como resultado efetivo de mais um treino, foram mais de 350 litros em materiais de limpeza, além de sabão em pó, panos, creme dental, escova de dentes, papel higiênico e sabonetes. Neste sábado (11), será feita a entrega para Defesa Civil de Alegrete.