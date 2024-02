Ciclistas solicitam reparos na pista do Corredor do Papagaios muito usado para treino de atletas

A parte da estrada da RS/566 que passa pelo Corredor dos Papagaios está com buracos na pista. O local é muito utilizado para treino de atletas de ciclismo e, também, de corridas Nos últimos dias atletas das bikes enfrentaram situações perigosas naquela estrada. Um deles, ao tentar desviar de um buraco, quase foi atropelado por um veículo que vinha em sentido contrário. Outro ciclista para não cair no buraco desviou e bateu na segurança da pista. As bikes tem os pneus bem finos e nos treinos os ciclistas imprimem bastante velocidade e, se por eventualidade cair no buraco, a queda será inevitável.

O engenheiro do DAER Paulo Meister informa que esteve em reunião com a construtora e a previsão é fazer um tapa buracos na próxima semana. O Corredor dos Papagaios tem uma extensão de mais de 4 km que dá acesso a BR 290.