Ciclo de Palestras em Gestão Escolar acontece a partir de outubro

Entre os meses de outubro a dezembro, o Curso de Pós-Graduação em Gestão Escolar do IFFar – Campus Alegrete promove o Ciclo de Palestras “Gestão Escolar: olhares e saberes sobre educação”. A participação é aberta a todos os interessados e as atividades serão transmitidas pela internet.

O evento será virtual, com transmissões pelo Canal do Youtube do Grupo de Estudos em Políticas e Gestão Educacional (GEPGE) do IFFar. Terá certificação de 20h quem assistir, no mínimo, 75% da programação. O link de presença será disponibilizado durante as palestras.

O público-alvo do Ciclo de Palestras são gestores e professores, alunos formandos das licenciaturas e interessados em geral. Mais informações e/ou dúvidas podem ser encaminhadas para o e-mail especializacaogestao.al@iffarroupilha.edu.br/.

Confira a programação do evento:

Foto: reprodução