Ciclone extratropical baixa a temperatura em outubro

Um ciclone extratropical que se forma a leste da província argentina de Buenos Aires, vai impulsionar uma massa de ar frio para o Sul do Brasil.

A frente fria associada se deslocou e já provocou chuva, principalmente sobre Santa Catarina e o Paraná com volumes muito elevados de precipitação em diversas regiões paranaenses.

O ciclone extratropical, neste começo de semana, provoca uma massa de ar frio, o que vai promover a queda de temperatura neste início do mês de outubro

A massa de ar frio, entretanto, vai ajudar a baixar a temperatura para Outubro, durante a primeira metade da semana.

Queda de temperatura será percebida no Sul do país e em parte do Centro-Oeste, mas o resfriamento

será maior no Rio Grande do Sul.

As mínimas agora, neste início de semana, estão em torno de 7ºC aqui em Alegrete, atípicas para esta época do ano.

Esta massa de ar frio vai garantir temperatura agradável e abaixo da média desta época do ano ao longo de quase toda a primeira quinzena de outubro. Aquece um pouco na quarta-feira, mas na quinta o ar frio volta a se reforçar e durante o feriadão de 12 de outubro se prevê chuva que manterá a temperatura mais baixa que o habitual em outubro

A reprodução em parte dos conteúdos da MetSul é autorizada desde que citada a fonte e publicado

o hyperlink para o original https://metsul.com/ciclone-impulsiona-massa-de-ar-frio-que-trara-geada-isolada/

