Cidade Empreendedora, programa do SEBRAE, vai ser implantado em Alegrete

A Prefeitura de Alegrete e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas – SEBRAE, estão desenvolvendo estratégias de ação para implantar o projeto “Cidade Empreendedora” no município.

O Cidade Empreendedora é um programa que visa desenvolver e engajar a gestão pública e as lideranças locais através de um projeto de transformação econômica. Com duração de dois anos, visa impulsionar as relações setoriais da prefeitura, desde o prefeito, secretários, equipe de servidores, professores, empresários e lideranças locais, até a promoção das políticas públicas.

Mônica Guimarães, gestora de projetos de políticas públicas do SEBRAE, aponta que o SEBRAE vem para deixar esses ambientes favoráveis para que as empresas consigam cada vez mais potencializar suas vendas, trabalhando a parte da cultura empreendedora. O objetivo é promover um desenvolvimento territorial, promovendo efetividade, ampliando cada vez mais a atuação da Prefeitura Municipal. Com a situação atual, a prefeitura precisa deixar o ambiente favorável, desburocratizando os processos para o empreendedor ter facilidade de construir sua empresa.

Com a iniciativa de fortalecer ainda mais o empreendedorismo, o projeto trabalha sob a perspectiva de sete pilares principais: liderança, compras governamentais, desburocratização, educação empresarial, turismo, empresas locais e desenvolvimento econômico.

Hoje Alegrete conta com 5.305 empresas ativas, sendo de pequeno, médio e grande porte. Com as ações desse projeto, a cidade poderá contar com inúmeros benefícios onde todos ganham: os empresários, os munícipes, a educação e todas as áreas do setor público. No momento em que se trabalha a transformação, há um impulso para o desenvolvimento econômico e o empreendedorismo, respeitando as realidades de cada município.

Estavam presentes na reunião: prefeito Márcio Amaral, vice-prefeito Jesse Trindade e as gestoras de projeto de políticas públicas do SEBRAE Laura Zamberlan e Mônica Guimarães.

DPCOM