Cidade quase vazia e alerta máximo de cuidados para evitar contrair COVID

Com a bandeira preta que apertou as regras de distanciamento controlado em todo o estado, a partir deste sábado(27), Alegrete está com o comércio não essencial, fechado.

O centro, sempre com movimento, a sensação foi de que a cidade estava quase vazia. Poucos carros e pessoas nas ruas.

Até enquanto perdurar o Decreto, no dia 8 de março, só vai funcionar o comércio essencial que inclui supermercados, postos de combustíveis sendo que restaurantes, lanchonetes, pizzaria podem vender por delivery .

A fiscalização vai ser integrada e percorrerá as ruas da cidade solicitando para quem tiver em locais públicos que volte para casa.

A bandeira preta confere alto grau de contaminação e, por isso, os alegretenses devem se cuidar ainda mais, porque a UTI Covid está lotada e o hospital de campanha com pacientes.

Para ajudar a desafogar a UPA, a Prefeitura montou dois locais de atendimento descentralizados à comunidade. Neste sábado inicia o atendimento no Ginásio da Escola Estadual Oswaldo Aranha e, na próxima semana, no Ginásio da Escola Municipal Honório Lemes.

A Secretária de Saúde, Haracelli Fontoura, informa que já tem equipes para fazer atendimento nestes dois locais, inclusive com a participação de voluntários.

Vera Soares Pedroso