Cidade recomeça em ritmo lento no segundo dia do ano

Depois do primeiro feriadão de 2024, que marca o início de mais um ano bissexto, a cidade recomeça em ritmo lento. No horário em que normalmente as pessoas se deslocam para o trabalho e antes das férias, os estudantes se dirigiam às escolas; entretanto, neste dia 2 de janeiro, o cenário mostrou-se bastante diferente.

Poucos carros e ruas quase vazias marcam o segundo dia do ano em Alegrete, quando todos os serviços são retomados em um ritmo de pós-feriado. No entanto, sempre há aqueles que acordam cedo, como esta jovem que levou seu cão para passear. A temperatura amena no início da manhã anuncia uma semana não tão quente neste início de janeiro, mês que normalmente é marcado por muito calor nesta região.

O movimento mais significativo na cidade ocorrerá a partir de fevereiro (19), com o reinício das aulas na Rede Estadual de Ensino.

Início do ano de 2024