Cidades da Região Metropolitana de Porto Alegre cancelam aulas e serviços públicos após temporal

O temporal que atingiu a Região Metropolitana de Porto Alegre entre a noite de segunda (15) e a madrugada desta terça-feira (16) provocou efeitos nos serviços públicos de vários municípios. Canoas, Eldorado do Sul e Gravataí cancelaram as aulas e outras atividades em função dos estragos causados pelo ventos e granizo que atingiram as cidades.

Em Canoas, a Secretaria da Educação irá suspender as aulas nas redes municipal e privada de ensino. As atividades devem ser retomadas na quarta-feira (17), dependendo dos danos causados em cada instituição.

“Também recomendamos que as escolas estaduais adotem a mesma orientação, considerando o eminente perigo que está ocasionado para as crianças”, frisou o prefeito em exercício Nedy Marques.

A pista lateral da BR-116, no sentido interior-capital, na altura do km 264, tem bloqueio total junto à Rua Siqueiras Campos devido a postes caídos, o que se estende até o viaduto no quilômetro seguinte. Na estrada do Nazário, que liga vários bairros, árvores tiveram as raízes arrancadas com a força do vento.

No momento, segundo a RGE, 210 mil clientes estão sem energia elétrica.

Em Cachoeirinha, a avenida Frederico Augusto Ritter está bloqueada por conta da queda de 12 postes. Os desvios são feitos por vias internas do município.

A UBS Odil estará fechada. A cidade também teve as aulas da rede municipal canceladas.

A Prefeitura de Eldorado do Sul destaca que, além da suspensão das aulas, há risco de corte de energia elétrica e queda de árvores e material publicitário.

E em Gravataí, a Casa do Bem, local que abriga moradores em situação de rua à noite, foi totalmente destelhada, e os usuários do serviço estão sendo realocados para o CTG Carreteiros da Saudade. Pelas ruas, dezenas de árvores estão sobre as vias, e bairros estão com o fornecimento de energia interrompido, após os fortes ventos que atingiram o município.

No Centro, a imagem em homenagem à Nossa Senhora dos Anjos está no chão. A Escola Municipal Antônio Aires teve quatro salas de aula destelhadas, assim como algumas repartições públicas.

Neste momento, a Defesa Civil está identificando os estragos decorridos do evento climático e todas as secretarias municipais estão mobilizadas para auxiliar a comunidade e desobstruir as vias.

Em Porto Alegre, os bombeiros seguem as buscas por um homem que desapareceu após uma enxurrada na Zona Leste da Capital.

