CIEP realiza lançamento e premiação da 1ª Revista Literária com crônicas de estudantes

O CIEP realizou, na tarde desta sexta-feira (13), o lançamento e a premiação da primeira edição da Revista Literária – Crônicas, uma iniciativa que valoriza a produção textual e incentiva a criatividade dos estudantes. Desenvolvido nas aulas de Escrita Criativa, sob a coordenação do professor Paulo Amaral, o projeto reúne crônicas inspiradas em histórias, vivências e memórias relacionadas ao município de Alegrete.

A cerimônia teve como protagonistas os próprios estudantes. Lauane Lee de Souza Martins, da turma 71, e Kiara Fernanda de Lima Borba, da turma 81, conduziram a programação, que contou com a leitura das crônicas vencedoras por alunos da turma 81, além dos pronunciamentos da supervisora Daiane Cavalheiro e da diretora Danúbia Alves.

A escolha dos textos premiados ficou a cargo de uma comissão avaliadora formada pelas professoras Ana Lúcia Vargas, Naiana Fantineli e Catiusia Carvalho, responsáveis pela seleção das melhores produções em cada modalidade.

Estudantes premiados

Na categoria Ensino Médio Integral, o primeiro lugar ficou com Gian Luca Vargas Ferreira, autor da crônica “9:37”. Mariana dos Santos Fernandes conquistou o segundo lugar, com “Um dia após o outro, em Alegrete”, enquanto Laurielle Brazeiro Maciel ficou em terceiro, com “Uma noite nas ruas de Alegrete”.

Já na modalidade Educação de Jovens e Adultos (EJA), Huani Camilli Crisostemo Rodrigues dos Santos conquistou o primeiro lugar com a crônica “O meu Alegrete”. Geandra Fagundes Anacleto ficou em segundo, com “Somos como um rio”, e José Gabriel Araújo Prates alcançou o terceiro lugar com “A Margem do Rio”.

Além da primeira colocação na EJA, Huani recebeu o prêmio especial de Melhor Crônica da Revista, reconhecimento que destacou sua produção entre os textos publicados.

Os estudantes premiados receberam certificados e livros literários. Geandra Fagundes Anacleto, que não pôde comparecer à solenidade, foi representada pela colega Elizângela, também estudante da EJA.

Literatura e valorização de novas vozes

A programação também contou com a apresentação do projeto “Coleção Pequenas Vozes Negras de Alegrete”, realizada pela professora Catiusia Carvalho, ampliando o espaço de reflexão sobre literatura, identidade e representatividade.

O lançamento da primeira Revista Literária representa um importante incentivo à leitura e à produção escrita dentro do ambiente escolar. Ao transformar histórias, lembranças e experiências em crônicas, os estudantes têm a oportunidade de expressar seus olhares sobre a cidade e compartilhar suas narrativas com a comunidade.

Mais do que premiar os melhores textos, a iniciativa celebra a criatividade, a participação e o talento dos alunos, reafirmando o papel da escola como espaço de formação, expressão cultural e valorização de novas vozes da literatura.