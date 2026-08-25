Cinco alegretenses representam a AMF nos Jogos Universitários Brasileiros em Goiás

Profissionais e atletas de Alegrete integram delegação gaúcha que estreia no futsal masculino nesta terça-feira (25)

O esporte universitário brasileiro reúne representantes de todas as regiões do país em Goiás. Entre as delegações que participam dos Jogos Universitários Brasileiros (JUBs Goiás 2026) está a da Faculdade Antonio Meneghetti (AMF), que conta com cinco alegretenses na equipe de futsal masculino.

A representação de Alegrete está presente tanto dentro quanto fora da quadra. Na comissão técnica, estão os alegretenses Eliseo Leal e Alonso Medeiros. Entre os atletas relacionados para a competição estão Cleberson Oribes, Maurício Bandeira e Vinícius Arrussul, que vestirão a camisa da AMF no principal evento do esporte universitário brasileiro.

A equipe gaúcha faz sua estreia nesta terça-feira (25), iniciando a caminhada em uma competição que reúne estudantes-atletas de instituições de ensino superior de todo o Brasil.

AMF está no Grupo B do futsal masculino

No futsal masculino, a AMF está no Grupo B, ao lado da Universidade Federal do Ceará (UFC-CE), do Centro Universitário Mario Pontes Jucá (UMJ-AL) e do Centro Universitário Maurício de Nassau (UNINASSAU-PB).

A primeira fase será marcada pelo confronto entre equipes de diferentes estados, colocando os atletas da AMF diante de estilos de jogo e escolas de futsal de outras regiões do país. O primeiro confronto da equipe dos alegretenses será nesta terça-feira (25), às 18h contra Alagoas, na quarta (13h30min), diante do Ceará e na quinta, às 18h frente a Paraíba.

Para os cinco representantes de Alegrete, a competição representa também a oportunidade de levar o nome do município para um dos maiores eventos esportivos universitários do país.

JUBs reúne mais de 370 instituições

O JUBs Goiás 2026 ocorre de 23 de agosto a 5 de setembro, em Goiânia e Trindade. A cerimônia oficial de abertura foi realizada na segunda-feira (24), no Centro Cultural Oscar Niemeyer, em Goiânia.

Organizada pela Confederação Brasileira do Desporto Universitário (CBDU), a competição reúne mais de 370 instituições de ensino de todos os estados brasileiros e do Distrito Federal.

A dimensão do evento pode ser observada também pela distribuição das instituições participantes. O Sudeste lidera, com 102 instituições, seguido pelo Nordeste, com 93; Centro-Oeste, com 61; Sul, com 58; e Norte, com 57.

Entre os estados, Minas Gerais aparece com o maior número de instituições inscritas, com 36, seguido por São Paulo, com 30, Santa Catarina, com 25, e Goiás, sede dos Jogos, com 21.

O Rio Grande do Sul conta com 17 instituições participantes, entre elas a AMF, além de universidades e centros universitários como UFRGS, UFSM, UFPel, UCS, Unisinos, Unijuí, Unipampa, URI, UPF, Feevale, Ulbra e outras instituições gaúchas.

Representatividade de Alegrete

A presença de Eliseo Leal, Alonso Medeiros, Cleberson Oribes, Maurício Bandeira e Vinícius Arrussul amplia a participação de Alegrete no cenário esportivo universitário nacional.

Os integrantes da delegação da AMF chegam ao JUBs depois de uma trajetória construída nas competições universitárias. A classificação paulista da modalidade, denominada JUBs Atléticas Fase SP, teve etapas realizadas em abril e agosto, no Cepe USP, servindo como parte do caminho para a participação no evento nacional.

Agora, em Goiás, o desafio é representar a AMF e o Rio Grande do Sul diante de adversários de diferentes estados.

Mais do que uma competição

Com representantes das 27 unidades da Federação, o JUBs também se consolida como um espaço de integração entre estudantes de diferentes regiões.

A competição reúne universidades públicas e privadas, centros universitários, faculdades e institutos, proporcionando aos participantes uma experiência que vai além dos resultados esportivos.

Para os alegretenses que integram a delegação da AMF, a participação em Goiás representa justamente essa oportunidade: competir em nível nacional, defender as cores da instituição e levar o nome de Alegrete para as quadras dos Jogos Universitários Brasileiros.

A partir desta terça-feira, Cleberson Oribes, Maurício Bandeira e Vinícius Arrussul entram em quadra com a missão de ajudar a AMF a avançar no futsal masculino, enquanto Eliseo Leal e Alonso Medeiros estarão à frente da comissão técnica. O primeiro objetivo é superar a fase de grupos e seguir na disputa pelo título nacional universitário.