Cinco animais de Alegrete na disputa pela consagração na Morfologia do Cavalo Crioulo na Expointer

A tradição de Alegrete na criação do Cavalo Crioulo estará mais uma vez representada na pista da Expointer. Quatro exemplares ligados a criadores do município participam da Morfologia Expointer 2026, uma das principais disputas da programação da raça e que reúne neste ano 257 animais em busca da avaliação dos jurados.

A competição é o ponto alto de um longo caminho percorrido pelos exemplares ao longo do ciclo morfológico. Depois de 24 Passaportes disputados durante o circuito, os animais habilitados chegam à Expointer para a disputa que definirá os grandes campeões da raça.

Entre os participantes, Alegrete estará representado por exemplares das cabanhas Holmes, São Balduíno, Reconquista Agropecuária e Rauna, que chegam à pista carregando a expectativa de seus criadores e a tradição do município na criação e seleção da raça Crioula.

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Cabanha Holmes leva Pons Jaguari à pista

Representando a Cabanha Holmes, de Alegrete, está Pons Jaguari, de propriedade da alegretense Cristiane Holmes Azzolin.

O animal terá Alessandro Costa como cabanheiro responsável durante a competição. A participação na Morfologia Expointer representa mais uma oportunidade para a criação alegretense mostrar o trabalho desenvolvido na seleção e preparação dos animais da raça.

A presença de Pons Jaguari coloca a Cabanha Holmes entre os representantes de Alegrete em uma das pistas mais importantes do calendário nacional do Cavalo Crioulo.

São Balduíno também representa Alegrete

A Cabanha São Balduíno estará presente com Harmonica de Quaraci, tendo como expositor Luiz Felipe Lopes da Costa.

O animal será acompanhado pelo cabanheiro Rogerio Vieira Nunes durante a competição.

A participação da São Balduíno amplia a presença de Alegrete na Morfologia e reforça a representatividade do município entre os criadores que chegam à Expointer depois de um circuito de seleção e habilitação que reuniu exemplares de diferentes regiões.

Cabanha Rauna terá dois animais na disputa

A Cabanha Rauna, de Rafael Nascimento, será a representante alegretense com maior número de animais na disputa. Dois exemplares da cabanha entram em pista em busca do título: Una Fiesta da Rauna e Verso da Rauna.

Reconquista no palco maior

Passaporteada em Uruguaiana, Chuva de Prata da Reconquista da Agropecuária Reconquista de Marcelo Tellechea Cairoli, terá no comando o cabanheiro Guilherme da Fontoura Dornelles Wiezemainn.

A participação dos dois animais coloca a criação de Alegrete em evidência na disputa pelo título máximo da Morfologia, em uma competição que reúne alguns dos principais exemplares da raça Crioula.

Com cinco animais de quatro diferentes cabanhas, Alegrete chega à Expointer com uma representação diversificada e com a expectativa de conquistar resultados importantes na principal exposição morfológica do calendário.

Julgamentos começam nesta sexta-feira

A programação da Morfologia Expointer 2026 teve início com a entrada e admissão dos animais. Na quinta-feira (27), foram realizadas as admissões dos machos, das 8h30min às 12h, e das fêmeas, das 14h às 18h.

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Nesta sexta-feira (28), começam os julgamentos das categorias Potranco Menor, Potranco Maior, Cavalo Menor e Cavalo Adulto. No sábado (29), será a vez das categorias Potranca Menor, Potranca Maior, Égua Menor e Égua Adulta.

O grande momento da competição acontece no domingo (30). A partir das 8h30min, serão realizados os campeonatos da Morfologia. Às 16h, os animais classificados retornam à pista para os Grandes Campeonatos, etapa que definirá os grandes vencedores da edição 2026.

A programação será encerrada com o coquetel de entrega dos prêmios, previsto para as 18h.

Avaliação considera características da raça

Os animais serão avaliados por quatro jurados e um árbitro. No julgamento das fêmeas estarão Luciano Corrêa Passos e Mário dos Santos Suñe. Entre os machos, os responsáveis pela avaliação serão Felipe Caccia Maciel e Darlei Hess. O árbitro será Luiz Martins Bastos Neto.

A Morfologia é uma das avaliações fundamentais dentro do processo seletivo da raça Crioula. O julgamento considera aspectos relacionados à estrutura física, funcionalidade e características raciais, buscando identificar exemplares que atendam aos padrões desejados para a seleção.

Para Alegrete, a participação de Pons Jaguari, Harmonica de Quaraci, Una Fiesta da Rauna e Verso da Rauna representa não apenas a presença do município na Expointer, mas também o resultado do trabalho de criadores, cabanheiros e equipes que atuam na formação e preparação dos animais.

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Agora, a expectativa está voltada para a pista da Expointer. No domingo, os quatro exemplares alegretenses estarão entre os animais que buscarão um lugar de destaque e a consagração na Morfologia Expointer 2026.

Fotos: Maurício Vinhas, Felipe Ulbrich e Jacson Castro