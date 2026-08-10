A pandemia de Covid-19 deixou marcas profundas na sociedade e transformou comportamentos que, até então, eram pouco valorizados no cotidiano. Embora o período mais crítico da crise sanitária tenha ficado para trás, especialistas reforçam que muitos dos hábitos incorporados durante aqueles anos continuam sendo importantes aliados na prevenção de doenças infecciosas.

A enfermeira e coordenadora do curso Técnico em Enfermagem do Senac Saúde, Roberta Tavares, destaca que medidas simples seguem desempenhando papel fundamental na proteção da saúde individual e coletiva. Entre elas estão a higienização frequente das mãos, a chamada etiqueta respiratória — que consiste em cobrir boca e nariz ao tossir ou espirrar —, evitar o compartilhamento de objetos de uso pessoal e observar possíveis sintomas antes de frequentar ambientes coletivos.

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“Outro ponto importante é o reconhecimento de que pessoas com sintomas respiratórios devem evitar contato próximo com outras. Esses cuidados reduzem a transmissão não apenas de vírus respiratórios, mas também de diversas doenças infecciosas”, explica.

Segundo a especialista, houve uma mudança significativa de comportamento durante o auge da pandemia. Com a redução do risco imediato, parte da população acabou relaxando alguns cuidados. Ainda assim, ela considera que houve avanços importantes na conscientização sobre higiene, prevenção e autocuidado.

O uso de máscaras, por exemplo, continua recomendado em determinadas situações. Conforme Roberta, o acessório segue sendo importante para pessoas com sintomas respiratórios, em ambientes de saúde, durante surtos de doenças respiratórias e no contato com indivíduos mais vulneráveis. Em locais fechados e com pouca ventilação, especialmente durante o inverno, a máscara também pode representar uma camada extra de proteção.

Entre todos os hábitos adotados nos últimos anos, a higienização das mãos permanece como uma das medidas mais eficazes para evitar a propagação de doenças. Isso porque as mãos são um dos principais veículos de transmissão de microrganismos, ao entrarem em contato com superfícies contaminadas e, posteriormente, com olhos, nariz e boca.

“A lavagem com água e sabão ou o uso de álcool 70% contribui para reduzir o risco de infecções respiratórias, gastrointestinais e até hospitalares”, enfatiza.

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Apesar dos avanços observados após a pandemia, alguns comportamentos ainda preocupam os profissionais da área da saúde. Entre os principais descuidos estão a permanência em ambientes coletivos mesmo diante de sintomas de doença, o uso inadequado de máscaras quando elas são recomendadas, a automedicação sem orientação profissional e a falta de atenção ao calendário de vacinação.

Para Roberta Tavares, a educação em saúde é uma das principais ferramentas para ampliar a conscientização da população. Ela destaca que, na formação dos futuros profissionais de enfermagem, temas como biossegurança, controle de infecções e promoção da saúde ocupam lugar de destaque.

“No curso Técnico em Enfermagem, os alunos desenvolvem competências relacionadas à biossegurança, controle de infecções e promoção da saúde, tornando-se multiplicadores de informação qualificada”, afirma.

A especialista ressalta ainda que a pandemia deixou lições valiosas para a sociedade. Entre elas estão a valorização da ciência, da vacinação, da responsabilidade coletiva e da importância de sistemas eficientes de vigilância epidemiológica.

“Uma das principais lições foi a compreensão de que pequenas atitudes individuais têm grande impacto na saúde coletiva. Manter hábitos simples de prevenção contribui para proteger pessoas vulneráveis e diminuir a sobrecarga nos serviços de saúde”, conclui.