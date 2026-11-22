A garantia dos direitos de crianças e adolescentes exige atenção permanente, responsabilidade e atuação conjunta entre diferentes setores da sociedade.Em Alegrete, essa missão é desempenhada diariamente pelos cinco integrantes do Conselho Tutelar, que trabalham no atendimento de situações de violência, negligência, abandono e vulnerabilidade.

O Conselho Tutelar é um órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Seus integrantes são escolhidos pela comunidade e têm como atribuições receber denúncias de violações de direitos, realizar visitas domiciliares, acolher famílias e encaminhar situações à rede de proteção.

Conforme estabelece o artigo 98 do ECA, o Conselho Tutelar deve ser acionado sempre que os direitos de crianças e adolescentes forem ameaçados ou violados por ação ou omissão da sociedade ou do Estado, por falta, omissão ou abuso dos pais ou responsáveis, ou em razão da própria conduta da criança ou do adolescente.

Em Alegrete, a presidente do Conselho Tutelar, Márcia Rocha, e a conselheira Geovana Madeira destacam a importância do trabalho desenvolvido pelo órgão e os desafios enfrentados diariamente pelos cinco conselheiros na missão de garantir os direitos de crianças e adolescentes do município.

A atuação do Conselho Tutelar ocorre em parceria com diferentes instituições, entre elas CRAS, CREAS, CAPS, escolas, Ministério Público e Poder Judiciário, além dos demais serviços que integram a Rede de Proteção Municipal.

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Na rotina de trabalho, os conselheiros acompanham diferentes situações que exigem atenção, acolhimento e encaminhamentos adequados, especialmente nos casos de violência, negligência, abandono e outras formas de violação de direitos.

O principal objetivo é assegurar a proteção integral de crianças e adolescentes. Em situações mais graves, pode ser necessário o afastamento do convívio familiar, medida excepcional que depende de decisão judicial, conforme explicou a presidente do Conselho Tutelar, Márcia Rocha.

A presidente também reforça a importância da participação da comunidade na identificação e na comunicação de possíveis situações de risco. As denúncias podem ser feitas de forma anônima pelo Disque 100 ou diretamente ao Conselho Tutelar de Alegrete.

O atendimento do órgão ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 14h às 18h.

O trabalho dos conselheiros tutelares é fundamental para fortalecer a rede de proteção e assegurar que crianças e adolescentes tenham seus direitos respeitados, recebendo o acolhimento e o atendimento necessários.

18 de novembro – Dia Nacional do Conselheiro Tutelar.