Cinco poços artesianos comunitários vão atender comunidades do interior de Alegrete

E com isso serão entregues cinco (05) poços artesianos comunitários à zona rural de Alegrete neste mês de julho. A iniciativa visa melhorar as condições dos produtores que vivem ali, com o fornecimento de água potável em quantidade significativa e suficiente, a fim de possibilitar o consumo e também utilização para animais e produção em pequena escala.

Na quinta-feira (06/07) foi o início das inaugurações com o Poço Comunitário dos Pinheiros, nas proximidades da Chácara Dois Açudes. Na sexta-feira (07/07), a inauguração ocorreu no Poço Comunitário da Vila Ajala. Já nesta próxima semana, haverá inauguração de poços comunitários nas localidades do Jacaraí, na Conceição e na Sanga do Brandão, nos dias 10, 12 e 14. Todas as inaugurações ocorrem a partir das 15h. No Jacaraí (10/07), o poço ficará próximo à Chácara das Árvores. Na Conceição (12/07), próximo à ESF Conceição. Já na Sanga no Brandão (14/07), nas proximidades da Chácara da Palma II.

O custo para abrir esses poços comunitários e levar água potável a várias comunidades do interior está estimado em em mais de 30 mil reais.