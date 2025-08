Cinco pontes do interior de Alegrete recebem manutenção para melhorar o tráfego rural

Essas estruturas são fundamentais para o escoamento da produção rural e o deslocamento de famílias que vivem e trabalham nessas regiões.

A secretária de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, Gabriela Weiler, informa que, desde o início do ano, já foram substituídas algumas estruturas de pontes que estavam bastante danificadas, nas seguintes localidades: Caverá – Cerro do Dinheiro; Rincão do 28; Passo do Angico; e Tarumã. O trabalho é realizado pela equipe da Secretaria.

“Vamos executar até o final do ano mais duas obras, que são de maior porte. Assim que o recurso for definido, faremos a divulgação,” afirma a secretária.

A ponte que dá acesso ao Rincão da Chácara e à localidade de Mariano Pinto já foi concluída. A pista de rodagem foi totalmente substituída, garantindo mais segurança e melhor trafegabilidade para a comunidade, conforme destaca Gabriela Weiler.

Ela agradece aos vereadores que se mantêm atentos e atuantes, informando sobre as necessidades das estradas vicinais de Alegrete. “Sabemos da importância dessas vias para as comunidades rurais. É um trabalho contínuo e de muita qualidade, executado com dedicação pelas nossas equipes,” finaliza a secretária.