O cinema gaúcho tem mais um motivo para comemorar. O longa-metragem A História Mais Triste do Mundo (2026), dirigido e roteirizado pelo cineasta alegretense Hique Montanari, conquistou o prêmio de Melhor Longa-Metragem da Mostra Competitiva Nacional do IV GIFF – Festival Internacional de Cinema de Goiânia, realizado de 18 a 23 de novembro de 2026, em Goiânia.

A premiação representa mais um importante reconhecimento para a produção e para a trajetória de Hique Montanari, diretor natural de Alegrete, que vem levando seu trabalho a importantes vitrines do cinema brasileiro. O resultado também reforça a força do audiovisual gaúcho no cenário nacional.

Nesta quarta edição, o GIFF ampliou sua seleção de 49 para 70 produções, contemplando diferentes gêneros, formatos e linguagens cinematográficas. Considerado o único festival de Goiás a receber filmes de diferentes gêneros e durações, o evento vem conquistando espaço no circuito audiovisual brasileiro e ampliando sua presença no cenário internacional.

A conquista em Goiânia chega depois de uma sequência expressiva de participações e premiações. No 54º Festival de Cinema de Gramado, realizado em agosto de 2026, A História Mais Triste do Mundo recebeu seis Kikitos na Mostra Competitiva de Longas-Metragens Gaúchos: Melhor Direção, Melhor Roteiro, Melhor Ator, para Arthur Seidel, Melhor Fotografia, Melhor Trilha Musical e Melhor Desenho de Som.

Em outubro, o filme também integrou a programação da 50ª Mostra Internacional de Cinema em São Paulo, com participação na Mostra Brasil e na Mostrinha. Já em novembro, foi escolhido para abrir a programação do 18º Santa Maria Vídeo e Cinema, ampliando sua circulação e o contato com diferentes públicos.

Uma história sobre abandono, afeto e pertencimento

Adaptado do livro de Mário Corso, o longa apresenta uma narrativa sensível sobre abandono, afeto, superação e pertencimento. A produção combina diferentes linguagens artísticas, reunindo live action, animação e teatro de bonecos.

A história acompanha Marco, um menino de 10 anos que é vendido pelos próprios pais a um circo. A partir dessa experiência, o personagem enfrenta o abandono, mudanças e desafios, seguindo em direção à cidade grande, onde encontra caminhos para transformar a dor em crescimento.

Com uma abordagem que dialoga tanto com o universo infantil quanto com as experiências do público adulto, o filme constrói uma narrativa emocionante sobre os vínculos humanos e a busca por um lugar no mundo.

Reconhecimento compartilhado com a equipe

Ao celebrar a conquista no GIFF, Hique Montanari destacou a importância do reconhecimento e agradeceu a todos os profissionais e instituições envolvidos na realização e circulação do longa.

“Nosso muito obrigado ao júri, à produção, à curadoria, à imprensa, à crítica e a toda a equipe deste fantástico festival, que já assume um BAITA destaque entre os festivais nacionais e desponta com força também no cenário internacional”, afirmou o diretor, destacando, com orgulho, sua identidade gaúcha.

Hique também agradeceu à equipe do filme, aos coprodutores, distribuidores, parceiros, a Mário Corso e à Editora Bolacha Maria, além da delegação que esteve presente na cerimônia de premiação.

O cineasta fez questão de ressaltar, ainda, o papel dos agentes financiadores, fundamentais para que a produção pudesse sair do papel: a Agência Nacional do Cinema (ANCINE) e o Fundo Setorial do Audiovisual (FSA).

Representaram o filme na entrega da premiação Anelisa Teles, figurinista; Tiago Retamal, diretor de arte e cenógrafo; e Fernando Ferreira Garróz, diretor de animações.

Ao parabenizar os demais concorrentes e premiados, Montanari ressaltou a alegria de compartilhar o reconhecimento com outros realizadores e profissionais que contribuem para fortalecer o audiovisual brasileiro.

A nova conquista consolida uma trajetória marcada pela circulação em festivais, reconhecimento artístico e valorização das diferentes linguagens do cinema. Para Alegrete, o destaque do cineasta também representa motivo de orgulho, levando o nome da cidade a importantes espaços de celebração da cultura e da produção audiovisual.

Fotos: Edson Filho (capa) e Hique Montanari (reprodução)