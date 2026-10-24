CIOSP auxilia na identificação de suspeito de furto de bicicleta

A ação foi realizada por meio da Secretaria de Segurança Pública, Mobilidade e Cidadania, em conjunto com a Guarda Municipal e a Brigada Militar.

Durante o monitoramento das câmeras de segurança, foram identificadas movimentações suspeitas envolvendo uma bicicleta. Diante da situação, a base da Guarda Municipal entrou em contato com o estabelecimento comercial onde o proprietário do veículo se encontrava, confirmando a ocorrência do furto.

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Com a identificação do suspeito, as informações foram repassadas à Brigada Militar, que realizou a prisão em flagrante, na Delegacia de Policia, o homem foi ouvido e liberado.

A ocorrência evidencia a importância do videomonitoramento como ferramenta de apoio às ações de segurança pública, permitindo a identificação de situações suspeitas e contribuindo para a rápida atuação das forças policiais.

A integração entre o CIOSP, a Guarda Municipal e a Brigada Militar reforça as estratégias de prevenção e combate à criminalidade, ampliando a segurança da população de Alegrete.