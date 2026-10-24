CIOSP auxilia na identificação de suspeito de furto de bicicleta

O sistema de videomonitoramento do Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (CIOSP) auxiliou na identificação de um suspeito de furto de bicicleta na região central de Alegrete.

24 de outubro de 2026 Flaviane Antolini Alegrete, Destaque, Educação, Notícias, Polícia, Política, Saúde 0

A ação foi realizada por meio da Secretaria de Segurança Pública, Mobilidade e Cidadania, em conjunto com a Guarda Municipal e a Brigada Militar.

Durante o monitoramento das câmeras de segurança, foram identificadas movimentações suspeitas envolvendo uma bicicleta. Diante da situação, a base da Guarda Municipal entrou em contato com o estabelecimento comercial onde o proprietário do veículo se encontrava, confirmando a ocorrência do furto.

Leia mais: Engenheiro agrônomo é condenado a 5 anos de prisão em regime semiaberto por injúria racial cometida no Facebook

Com a identificação do suspeito, as informações foram repassadas à Brigada Militar, que realizou a prisão em flagrante, na Delegacia de Policia, o homem foi ouvido e liberado.

A ocorrência evidencia a importância do videomonitoramento como ferramenta de apoio às ações de segurança pública, permitindo a identificação de situações suspeitas e contribuindo para a rápida atuação das forças policiais.

A integração entre o CIOSP, a Guarda Municipal e a Brigada Militar reforça as estratégias de prevenção e combate à criminalidade, ampliando a segurança da população de Alegrete.

⚠️Todo conteúdo reproduzido nesta página é exclusivo do Alegrete Tudo e protegido por direitos autorais. É vedada a reprodução total ou parcial sem autorização prévia e expressa, mesmo com a devida citação da fonte.

Seja o primeiro a comentar

Faça um comentário

Seu e-mail não será divulgado.


*