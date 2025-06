CIOSP flagra manobras perigosas de Hilux e ação da BM termina com condutor preso em Alegrete

Ao localizar o veículo, os policiais deram ordem de parada utilizando sinais luminosos e sonoros da viatura. O condutor não acatou a ordem e empreendeu fuga, arrancando bruscamente com arrasto dos pneus. Durante a fuga, o veículo desobedeceu a sinalização viária e placas de parada em diversas ruas, deslocando-se em alta velocidade em direção à zona leste da cidade.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

As guarnições realizaram cerco e visualizaram o momento em que o veículo entrou rapidamente em um prédio comercial no bairro Santos Dumont. Os policiais tentaram contato verbal com o condutor, que se recusou a sair. Diante da situação, a guarnição acionou os proprietários do estabelecimento, que compareceram ao endereço e autorizaram a entrada dos policiais.

Dentro do prédio, os policiais identificaram o condutor da Hilux, que estava acompanhado de outras três pessoas. Todos foram conduzidos à Delegacia de Polícia. O condutor foi autuado em flagrante e o veículo foi recolhido ao depósito.