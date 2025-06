Ciranda de Prendas e Entrevero de Peões definem representantes da 4ª RT para 2025

O evento foi realizado na cidade em virtude de o concurso ser sediado pela casa da 1ª Prenda da 4ª RT, Milena Antunes, anfitriã desta edição.

A programação marcou a despedida dos atuais representantes e a acolhida dos novos campeões, que conduzirão o símbolo da tradição até o próximo concurso, em 2026. Cinco competidores representaram municípios da região, disputando seus lugares nas categorias Piá, Prenda Mirim e Juvenil, Peão e Guri Farroupilha. As provas envolveram avaliações escritas, artísticas, campeiras, além de declamação, canto e prova oral.

O resultado foi o seguinte:

Piá da 4ª RT – Samuel Alves Perez, CTG Piquete Porteira do Rio Grande, Barra do Quaraí

1ª Prenda Mirim – Maria Clara Wentz da Silva, CTG Sinuelo do Pago, Uruguaiana

2ª Prenda Mirim – Thayara dos Santos Muller, CTG Piquete Porteira do Rio Grande, Barra do Quaraí

1ª Prenda Juvenil – Maria Luiza Graziadei Borges, CTG Patrulha do Oeste, Uruguaiana

2ª Prenda Juvenil – Nayara dos Santos Charão, CTG Piquete Porteira do Rio Grande, Barra do Quaraí

Nesta edição, não houve representantes de Alegrete inscritos na disputa regional, o que acentuou o brilho dos competidores das demais cidades.

A 55ª Ciranda e o Entrevero tiveram como madrinha a tradicionalista Mirian Antunes, convidada pela 4ª RT e pela gestão de prendas e peões para apadrinhar este ciclo. O concurso contou também com a participação da equipe avaliadora da 3ª RT, da cidade de São Borja, que conduziu as análises dos quesitos previstos no regulamento.

Além disso, integrantes da 4ª RT, em um total de 18 pessoas dos diversos departamentos, se deslocaram até São Miguel das Missões para compor as comissões de avaliação do concurso de Ciranda e Entrevero da 3ª RT, demonstrando integração e apoio entre as regiões tradicionalistas.

O ambiente no CTG pulsava com o orgulho da pilcha, as cores dos vestidos de prenda e as expressões de alegria e determinação dos jovens tradicionalistas. Após a entrega das faixas, o fandango e a confraternização marcaram o fechamento de um sábado inspirado, que reforçou o compromisso de preservar e expandir o legado gaúcho.

A expectativa agora se volta para o protagonismo dos novos representantes que, durante o próximo ano, serão embaixadores das tradições da 4ª RT, preparando-se para as etapas estaduais e nacionais do calendário tradicionalista.