Circuito Alegretense de Brazilian Jiu-Jitsu reúne 258 atletas em sua segunda etapa

Competição realizada na Arena contou com equipes de Alegrete, da região e participação de uma equipe argentina
A Arena recebeu, no último domingo (23), a segunda etapa do Circuito Alegretense de Brazilian Jiu-Jitsu, competição que vem ganhando espaço no calendário esportivo do município e reunindo atletas de diferentes equipes da região.
Nesta edição, o evento contou com 258 atletas, número que demonstra o crescimento da competição e o fortalecimento do jiu-jitsu no cenário esportivo gaúcho. Além das equipes locais e de municípios da região, o circuito também recebeu uma equipe da Argentina, ampliando a participação e o intercâmbio proporcionado pelo evento.
Ao longo do domingo, os atletas disputaram diferentes categorias e faixas etárias, em uma programação que movimentou a Arena e reuniu familiares, equipes e admiradores da modalidade.
FRC conquista o título geral
A FRC Jiu-Jitsu Alegrete foi a grande campeã da segunda etapa. A equipe somou a maior pontuação na classificação geral e terminou a competição no primeiro lugar.
O pódio geral foi completado pela Elite Master, segunda colocada, enquanto o Projeto Jiu-Jitsu para Todos ficou na terceira posição.
Classificação geral:
- Campeã: FRC Jiu-Jitsu Alegrete
- 2º lugar: Elite Master
- 3º lugar: Projeto Jiu-Jitsu para Todos
O resultado confirma a força das equipes locais e o equilíbrio entre os grupos que vêm participando do circuito.
Elite Master vence entre Kids e Juvenil
Nas categorias Kids/Juvenil, a Elite Master de Rosário do Sul ficou com o primeiro lugar geral da divisão.
A equipe teve uma participação de destaque e terminou à frente da FRC Jiu-Jitsu Alegrete, que ficou com a segunda colocação. O Projeto Jiu-Jitsu para Todos completou o pódio.
Kids/Juvenil:
- Campeã: Elite Master
- 2º lugar: FRC Jiu-Jitsu Alegrete
- 3º lugar: Projeto Jiu-Jitsu para Todos
A presença expressiva de atletas das categorias de formação também evidencia o trabalho desenvolvido pelas equipes para incentivar a prática do jiu-jitsu entre crianças e jovens.
Thork Jiu-Jitsu lidera Adulto/Master
Na classificação Adulto/Master, o título ficou com a Thork Jiu-Jitsu de Uruguaiana. A equipe apresentou bom desempenho ao longo das disputas e garantiu a primeira colocação da categoria.
A FRC Jiu-Jitsu Alegrete terminou em segundo lugar, enquanto a Elite Master ficou na terceira posição.
Adulto/Master:
- Campeã: Thork Jiu-Jitsu
- 2º lugar: FRC Jiu-Jitsu Alegrete
- 3º lugar: Elite Master
Circuito ganha força em Alegrete
Com 258 atletas nesta segunda etapa, o Circuito Alegretense demonstra crescimento e consolidação como uma competição importante para a modalidade.
A participação de equipes de diferentes municípios da região, somada à presença de uma equipe argentina, amplia o alcance do evento e proporciona aos atletas novas experiências competitivas.
Mais do que a disputa pelas primeiras posições, a competição contribui para fortalecer o jiu-jitsu gaúcho e incentivar a formação de novos atletas. A divisão entre categorias de base e Adulto/Master permite que competidores de diferentes idades tenham espaço dentro do circuito.
A organização ficou sob responsabilidade de Carmela Rosso, que conduziu a realização da segunda etapa com o apoio de instituições e entidades locais.
Apoio e parceria
O evento contou com o apoio da URCAMP, por meio dos cursos de Educação Física e Fisioterapia, e da Prefeitura Municipal de Alegrete.
O circuito também teve a parceria de empresas locais como o Mundo Real, Rosso Advogados, Kieffer Engenheira, Fruteira do Beto e Hotel Texacao do Caverá, patrocinadores que contribuíram para a realização da competição.
Com a segunda etapa concluída e a participação de 258 atletas, o Circuito Alegretense de Brazilian Jiu-Jitsu segue fortalecendo sua proposta de reunir equipes, revelar talentos e movimentar a modalidade em Alegrete e na região.
A evolução no número de participantes e a presença de equipes de fora do município mostram que o projeto vem ampliando seu alcance e criando um espaço cada vez mais relevante para o desenvolvimento do jiu-jitsu gaúcho.
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