Circuito Alegretense de Brazilian Jiu-Jitsu reúne 258 atletas em sua segunda etapa

Competição realizada na Arena contou com equipes de Alegrete, da região e participação de uma equipe argentina

A Arena recebeu, no último domingo (23), a segunda etapa do Circuito Alegretense de Brazilian Jiu-Jitsu, competição que vem ganhando espaço no calendário esportivo do município e reunindo atletas de diferentes equipes da região.

Nesta edição, o evento contou com 258 atletas, número que demonstra o crescimento da competição e o fortalecimento do jiu-jitsu no cenário esportivo gaúcho. Além das equipes locais e de municípios da região, o circuito também recebeu uma equipe da Argentina, ampliando a participação e o intercâmbio proporcionado pelo evento.

Ao longo do domingo, os atletas disputaram diferentes categorias e faixas etárias, em uma programação que movimentou a Arena e reuniu familiares, equipes e admiradores da modalidade.

FRC conquista o título geral

A FRC Jiu-Jitsu Alegrete foi a grande campeã da segunda etapa. A equipe somou a maior pontuação na classificação geral e terminou a competição no primeiro lugar.

O pódio geral foi completado pela Elite Master, segunda colocada, enquanto o Projeto Jiu-Jitsu para Todos ficou na terceira posição.

Classificação geral:

Campeã: FRC Jiu-Jitsu Alegrete

FRC Jiu-Jitsu Alegrete 2º lugar: Elite Master

Elite Master 3º lugar: Projeto Jiu-Jitsu para Todos

O resultado confirma a força das equipes locais e o equilíbrio entre os grupos que vêm participando do circuito.

Elite Master vence entre Kids e Juvenil

Nas categorias Kids/Juvenil, a Elite Master de Rosário do Sul ficou com o primeiro lugar geral da divisão.

A equipe teve uma participação de destaque e terminou à frente da FRC Jiu-Jitsu Alegrete, que ficou com a segunda colocação. O Projeto Jiu-Jitsu para Todos completou o pódio.

Kids/Juvenil:

Campeã: Elite Master

Elite Master 2º lugar: FRC Jiu-Jitsu Alegrete

FRC Jiu-Jitsu Alegrete 3º lugar: Projeto Jiu-Jitsu para Todos

A presença expressiva de atletas das categorias de formação também evidencia o trabalho desenvolvido pelas equipes para incentivar a prática do jiu-jitsu entre crianças e jovens.

Thork Jiu-Jitsu lidera Adulto/Master

Na classificação Adulto/Master, o título ficou com a Thork Jiu-Jitsu de Uruguaiana. A equipe apresentou bom desempenho ao longo das disputas e garantiu a primeira colocação da categoria.

A FRC Jiu-Jitsu Alegrete terminou em segundo lugar, enquanto a Elite Master ficou na terceira posição.

Adulto/Master:

Campeã: Thork Jiu-Jitsu

Thork Jiu-Jitsu 2º lugar: FRC Jiu-Jitsu Alegrete

FRC Jiu-Jitsu Alegrete 3º lugar: Elite Master

Circuito ganha força em Alegrete

Com 258 atletas nesta segunda etapa, o Circuito Alegretense demonstra crescimento e consolidação como uma competição importante para a modalidade.

A participação de equipes de diferentes municípios da região, somada à presença de uma equipe argentina, amplia o alcance do evento e proporciona aos atletas novas experiências competitivas.

Mais do que a disputa pelas primeiras posições, a competição contribui para fortalecer o jiu-jitsu gaúcho e incentivar a formação de novos atletas. A divisão entre categorias de base e Adulto/Master permite que competidores de diferentes idades tenham espaço dentro do circuito.

A organização ficou sob responsabilidade de Carmela Rosso, que conduziu a realização da segunda etapa com o apoio de instituições e entidades locais.

Apoio e parceria

O evento contou com o apoio da URCAMP, por meio dos cursos de Educação Física e Fisioterapia, e da Prefeitura Municipal de Alegrete.

O circuito também teve a parceria de empresas locais como o Mundo Real, Rosso Advogados, Kieffer Engenheira, Fruteira do Beto e Hotel Texacao do Caverá, patrocinadores que contribuíram para a realização da competição.

Com a segunda etapa concluída e a participação de 258 atletas, o Circuito Alegretense de Brazilian Jiu-Jitsu segue fortalecendo sua proposta de reunir equipes, revelar talentos e movimentar a modalidade em Alegrete e na região.

A evolução no número de participantes e a presença de equipes de fora do município mostram que o projeto vem ampliando seu alcance e criando um espaço cada vez mais relevante para o desenvolvimento do jiu-jitsu gaúcho.