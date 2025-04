Circuito de jiu-jitsu é destaque na Arena em Alegrete

O evento realizado no último domingo (06), contou com mais de 200 atletas e com um público de 500 pessoas que prestigiaram o evento de uma das modalidades que mais cresce no município.

A cidade de Alegrete recebeu atletas de Uruguaiana, Santana do Livramento, São Borja, Rosário do Sul, Santiago, Novo Hamburgo e de Porto Alegre.

Diversas combates no tatame e muita determinação dos atletas que representaram suas cidades em busca de um lugar no pódio.

Ao final, a equipe Brigadeiro ficou em primeiro somando 106 Medalhas. A Brigadeiro Alegrete contou com 58 atletas, Brigadeiro Uruguaiana trouxe 10 e a Brigadeiro Porto Alegre se fez presente com um atleta. O segundo lugar ficou com a equipe Grace Humaitá somando 41 medalhas e o terceiro geral foi para equipe de Uruguaiana Izaguirre Jiu-Jitsu com o total de 36 medalhas.

O evento esportivo no município teve apoio da Secretaria de Saúde, 2° Cia Mec, 6°RCB com patrocínios do Hotel Alegrete. Dekalke; Integrato – terapia ocupacional; Lancheira 25; Pampa Tchê – Mobilidade urbana e FRC. Segundo os promotores do evento, a próxima etapa do circuito está prevista para o mês de agosto.

Fotos: Brigadeiro Alegrete