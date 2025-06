Circuito MW Performance reúne centenas de atletas e ajuda projeto Pernas Solidárias

No último domingo (15), foi realizada a 2ª etapa do Circuito MW Performance. A prova contou com mais de 400 atletas nos três percursos de 3km, 5km e 10km. Corredores de seis estados e dois países participaram da prova em Alegrete.

Além dos atletas de Alegrete, representantes de Quaraí, Santiago, Dilermando de Aguiar, São Chico, Bagé, Unistalda, Rosário do Sul, Sarandi, São Gabriel, Uruguaiana, Bento Gonçalves, Santa Maria, Igrejinha, Acégua, além de atletas de Alagoas, Minas Gerais, Pernambuco e Rio Grande de Norte.

A prova ainda contemplou a categoria PCD com participação dos atletas do projeto Pernas Solidárias. Nesta etapa ocorreu a inscrição solidária para arrecadar dinheiro em prol da aquisição de um triciclo para o projeto. Foram 76 inscrições solidárias e o circuito vai destinar R$760,00 ao projeto.

Nos 3km masculino, o alegretense Valmir de Abreu Ferreira da Assessoria Esportiva Sprint venceu a prova em 10 minutos. Já no feminino, Gabriela Dias Vasconcelos/Assessoria Cristiano Montanha, precisou de 12’55” para cruzar a linha de chegada e vencer entre as mulheres.

Na prova de 5km, Josué Leite/Longão no Boqueirão foi o vencedor com o tempo de 17’17”. No feminino, Camila Filipeto Passamani/MW Performance foi a grande campeã (20’55”). Nos 10km, Cleiton do Nascimento da Rocha Jardim/ANR Adidas venceu a prova com o tempo de 32’34”. Entre as mulheres, melhor para Misaele Ferreira dos Santos/MW Performance ela cronometrou 47’26 e foi a campeã geral da prova.

Confira os resultados oficiais: (click no link):

https://cronometraeventos.com.br/resultadosDetalhes.php?codID=223&fbclid=PAQ0xDSwK9PkdleHRuA2FlbQIxMQABp2hYrnxw_5XxUYQsTigZ_b2VmZsTmO0s19Nh6q59SP_-sxeOVZIopXGs0Vc0_aem_A44tMy2MFtDGrFnRSXjWqQ

O Circuito MW Performance é constituído por 4 etapas, e um ranking ao longo das etapas que terá premiação em dinheiro na etapa final. A 3ª etapa está confirmada para o dia 12 de outubro.