Citadino: AABB é Tri, Fortaleza vence segundona e Eliseos ganha a Série C

O citadino de futsal conheceu os seus campeões nas três divisões. As finais realizadas no último sábado (18), agitaram o ginásio da Arena Esportes e Lazer em Alegrete.

Série C

Na Terceira Divisão uma final emocionante entre Eliseos Futsal e AEC. Uma partida disputadíssima em que a equipe do Eliseos superou a AEC no final, 5 a 4. Campeão da Série C Eliseos Futsal, vice: AEC, 3º Lugar Os Fortas. Dois goleadores na terceirona Rudimar Lima (Danúbio) e Thainan Machado Fernandes (AEC), 7 gols cada um.

AEC ficou com vice na Terceirona e subiu para Série B

O troféu de Defesa Menos Vazado foi para o Danúbio, que também levou o troféu Disciplina. Ambas equipes jogam a Série B em 2022.

Eliseos venceu na Série C e sobe para B em 2022

Festa da gurizada do Eliseos Futsal

Série B

Na Segunda Divisão 2020/2021, Fortaleza e Real protagonizaram uma final com três gols. Melhor para o time da Restinga que fez 3 a 0 e levou o título de campeão da segundona. O Real ficou com o vice e o 3º lugar para Cidade Alta. Destaque para o goleador Carlinhos (Cidade Alta) – 17 gols e Defesa Menos Vazada para o campeão Fortaleza. A equipe disciplina foi para o Flamengo. As equipes do Fortaleza e Real jogam na elite do futsal em 2022.

Fortaleza campeão da B sobe para elite

Real ficou com vice e vai jogar na A em 2022

Fortaleza comemorou e levou título da B para Restinga

Série A

Na elite do futsal alegretense um jogão entre AABB e Galáticos. A partida foi eletrizante do início ao fim. Com um plantel renomada o time abebeano foi para cima do adversário e impôs seu ritmo de jogo. Com controle do jogo a AABB venceu a boa equipe dos Galáticos por 7 a 3.

AABB tricampeã invicta do citadino

Galáticos vice-campeão do citadino

Esse foi o 5º título da AABB, venceu em 2013/2014, depois consolidou o tricampeonato 2018/2019/ 2020-2021. O time da AABB está invicto há três anos.

AABB fez a festa com a hegemonia no futsal alegretense

A terceira colocação na Série A foi para o Uniao Society. A artilharia coube ao atleta Renan Lanes (AABB) com 17 gols. A Defesa Menos Vazada foi do Uniao Society sofreu 13 gols e equipe Disciplina AGN.

Renan Lanes artilheiro da Série A com 17 gols

O Citadino foi uma realização entre prefeitura e SESC, parceria que viabilizou mais uma competição de futsal, com destaque a disputa em três divisões.

Fotos: Roger Severo