Citadino de Futsal cancela jogos desta semana em solidariedade às famílias do Passo Novo

As rodadas do Citadino de Futsal 2026 que estavam previstas para esta terça-feira (29) e quarta-feira (30) de setembro foram canceladas pela organização da competição. A decisão ocorre em razão dos impactos provocados pelo forte temporal que atingiu a região do Passo Novo, em Alegrete, no último fim de semana.

Diante da situação enfrentada pelos moradores, a coordenação do campeonato, com apoio da Prefeitura de Alegrete, decidiu concentrar esforços nas ações de auxílio à comunidade atingida. O temporal provocou danos em centenas de residências, além de atingir pontos comerciais e o Instituto Federal Farroupilha.

Em parceria com a Arena Esporte e Lazer, a organização do Citadino também está promovendo um ponto de arrecadação de donativos que serão destinados às famílias afetadas.

Entre os itens que podem ser doados estão colchões, cobertores, água, produtos de higiene e limpeza, roupas de cama, travesseiros, entre outros materiais de necessidade básica.

As doações podem ser entregues diretamente na Arena Esporte e Lazer. A iniciativa busca reunir materiais que possam auxiliar os moradores do Passo Novo neste momento de recuperação após os estragos provocados pelo temporal.