Citadino de Futsal começa nesta terça-feira; confira a tabela dos primeiros jogos

A contagem regressiva chegou ao fim. A partir da próxima terça-feira, 4 de agosto, a bola começa a rolar para mais uma edição do Citadino de Futsal de Alegrete, uma das maiores competições municipais da Fronteira Oeste. O campeonato reunirá equipes das Séries A, B e C, movimentando o Ginásio da Arena Esporte e Lazer ao longo das próximas semanas.

As partidas serão realizadas sempre às terças e quartas-feiras, transformando a Arena no principal palco do futsal alegretense e reunindo atletas, dirigentes e torcedores em uma competição marcada pela competividade. A abertura oficial acontece no dia 4 de agosto, às 19h, com uma partida amistosa da Prefeitura Municipal de Alegrete. Antes da bola rolar, o homenageado desta edição, professor Elci Pavani, dará o pontapé inicial do campeonato, em reconhecimento à sua importante contribuição para o desenvolvimento do esporte no município.

Na sequência, começam os primeiros confrontos oficiais da Série B. Já na quarta-feira (5), entram em quadra as equipes da Série C, dando início às disputas da competição. A programação segue na semana seguinte, com novas rodadas das duas divisões. Confira os confrontos.

04/08/2026 – Terça-feira | Arena Esporte e Lazer

19h45 – Raça x Resenhistas (Série B – Chave A)

(Série B – Chave A) 20h50 – ATHLETIC x Boca Juniors/Ibirapuitã (Série B – Chave A)

(Série B – Chave A) 21h40 – Parceria/MS Ceccon x Arsenal (Série B – Chave A)

05/08/2026 – Quarta-feira | Arena Esporte e Lazer

19h00 – RCT Futsal x Juventus (Série C – Chave A)

(Série C – Chave A) 19h45 – HARU x Atlético União (Série C – Chave A)

(Série C – Chave A) 20h30 – Al Nasser x AABF (Série C – Chave B)

(Série C – Chave B) 21h20 – Alvorada x Flamengo (Série C – Chave B)

11/08/2026 – Terça-feira | Arena Esporte e Lazer

19h00 – Futsal Brasil x AJAX (Série C – Chave C)

(Série C – Chave C) 19h45 – Universidade Alcoólica x Beko (Série C – Chave C)

(Série C – Chave C) 20h30 – Palmeiras x Carroceiros da Sampa ZL (Série C – Chave D)

(Série C – Chave D) 21h20 – APF Passo Novo x Milan (Série C – Chave D)

12/08/2026 – Quarta-feira | Arena Esporte e Lazer

19h00 – Lazio x ASSAD (Série B – Chave B)

(Série B – Chave B) 19h50 – AABF x KG Futsal (Série B – Chave B)

(Série B – Chave B) 20h40 – Raça x Arsenal (Série B – Chave A)

(Série B – Chave A) 21h30 – Resenhistas x ATHLETIC (Série B – Chave A)