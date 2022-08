Citadino de Futsal inicia nesta sexta-feira na Arena

A bola vai rolar em Alegrete para mais um campeonato citadino de futsal. A edição 2022 marca a retomada do evento após período crítico da pandemia.

A parceria que vem dando certo está confirmada novamente: Prefeitura pir meio da Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, em parceria com o Sesc-RS e agora com reforço de peso da Associação dos Jogos da Solidariedade vão promover mais uma competição com equipes divididas em três séries A, B e C.

No início da semana o último congresso técnico confirmou 8 times na Terceirona. O sorteio foi realizado na sede da Liga Alegretense de Futebol na terça-feira (2). Na Chave A estão: Futsal Brasil; Center Fhotos; Racing e Aimoré. Já na Chave B: Firefighter;

SE Real; CFC e New Castle. Com jogos de chave contra classificando os 4 melhores na classificação geral para as semifinais. Como as outras divisões terão cinco jogos cada, na C, o quinto jogo foi sorteado dentro da chave. São eles: Brasil x Racing; Center Fhotos x Aimoré; Firefighter x CFC e SE Real x New Castle.

Na abertura nesta sexta-feira (5), terá início às 21h, na Arena Esporte e Lazer de Alegrete. Dois jogos da segundona, O Ser Atlas joga com o Barsemlona e logo em seguida às 22hs, Locomotiva x AEF Tigres.

O ingresso para os jogos custa R$ 5,00 (Cinco Reais), por rodada. Confira a agenda do mês de agosto:

Fotos: reprodução