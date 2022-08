Citadino de futsal iniciou com quatro jogos no final de semana

Finalmente a bola rolou no campeonato citadino de futsal. Na abertura sexta-feira (5), dois jogos deram largada na competição 2022.

O prefeito Márcio Amaral esteve na Arena Esporte e Lazer, acompanhado do secretário de educação esporte e lazer Rui Alexandre Medeiros, vereador João Leivas/MDB, Cláudia Costa Rizzatti gerente Sesc Alegrete e diretores da Associação Jogos da Solidariedade. O prefeito desejou uma boa disputa a todos. O diretor de esportes do município Clóvis Gonçalves também prestigiou a abertura do citadino.

As duas partidas de sexta-feira (5), foram válidas pela Série B. No primeiro confronto, um bom jogo onde de virada a SER Atlas confirmou a primeira vitória na segundona. Placar de 3 a 1 em cima do Barsemlona, com dois gols de Rafa e um de João Vitor. Erick que marcou o primeiro gol da competição fez para o Barsemlona.

No outro jogo, a Sociedade Esportiva Locomotiva venceu por 2 a 0, o estreante Tigres. Gols de Bibi e Nica para o Locomotiva.

No domingo (7), foram realizadas mais dois jogos válidos pelo citadino. Em quadra a elite do futsal municipal. A Série A iniciou a todo vapor. Em sua estreia, o União FNP atropelou o Center Photos por 12 a 2. No segundo jogo, uma partida bem disputada entre AGN e Celtic. Melhor para a AGN que aproveitou as oportunidades e fechou o jogo em 4 a 2.

União FNP começou com o pé direito.

O citadino volta a Arena no próximo dia 12, com a estreia da terceirona. às 21hs, pela Série C, o Aimoré Futsal encara o CFC Alegrete. Logo em seguida às 22hs, jogam Racing e New Castle.

A organização do Citadino de Futsal de Alegrete é da Prefeitura, Sesc e Associação Jogos da Solidariedade.

Fotos: Roger Severo