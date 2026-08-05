Citadino de Futsal tem início com casa cheia e bons jogos na Arena Esporte e Lazer

A Arena Esporte e Lazer recebeu um grande público na noite de terça-feira (4) para a rodada inaugural do Campeonato Citadino de Futsal de Alegrete. Marcando o pontapé inicial d mais uma edição da competição, torcedores lotaram as arquibancadas para acompanhar os primeiros confrontos do campeonato, que neste ano presta homenagem ao professor Elci Pavani, reconhecido pelos relevantes serviços prestados ao esporte alegretense ao longo de sua trajetória.

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Antes da bola rolar para os jogos oficiais, foi realizado um amistoso entre integrantes da Prefeitura de Alegrete e da Câmara de Vereadores. O prefeito Jesse Trindade, o vice-prefeito Luciano Belmonte, secretários municipais, vereadores e demais servidores participaram da partida festiva, simbolizando a abertura oficial da competição.

Na sequência, começou a disputa pela Série B. Abrindo a rodada, o Raça venceu os Resenhistas por 1 a 0, em uma partida bastante equilibrada. O único gol do confronto foi marcado por Eric Santos, garantindo os três primeiros pontos da equipe na competição.

No segundo jogo da noite, Athletic e Boca Juniors/Ibirapuitã protagonizaram um confronto movimentado e repleto de oportunidades. Melhor para o Boca Juniors/Ibirapuitã, que venceu por 5 a 2. Os gols da equipe vencedora foram marcados por Luciano Pereira, Luan Alfonso (duas vezes), Luis Eduardo e Leandro Rodrigues. Pelo Athletic, Alexsander Borges e Edinei dos Anjos descontaram.

Fechando a programação, Parceria MS Ceccon e Arsenal realizaram um duelo de muita intensidade, com oportunidades de gol para os dois lados. A vitória ficou com a Parceria MS Ceccon por 3 a 1, com grande destaque para Dalmiro Marques, o Tiri, autor dos três gols da equipe. Cassio Moreira marcou o único gol do Arsenal.

O Campeonato Citadino de Futsal prossegue nesta quarta-feira (5), na Arena Esporte e Lazer, com mais quatro partidas, dando sequência à primeira rodada da competição que reúne dezenas de equipes e movimenta o futsal alegretense.