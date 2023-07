Citadino: empate em clássico, tira os 100% de aproveitamento da atual campeã

Primeiro confronto da noite foi entre Parceria e Barsemlona, um duelo marcado por pretensões opostas na competição. O jogo começou movimentado com chances claras para os dois lados até que a equipe do Parceria converteu suas oportunidades e logrou êxito com a primeira vitória no campeonato pelo placar de 5 a 2.

O segundo confronto era o mais esperado da rodada e registrou um grande clássico entre Fortaleza/Friends e AABB. A equipe alviverde precisava desesperadamente da vitória para seguir sonhando com a classificação, já a atual campeã vinha de cinco jogos consecutivos de resultados positivos e com favoritismo ao seu lado.

A partida começou muito disputada com muita intensidade em todos setores da quadra, até que numa escapada de Alex Rios do Fortaleza ele achou o artilheiro da competição Joselber Câmara que empurrou a bola pro fundo da rede inaugurando o marcador, a equipe do bairro Restinga não baixou a intensidade e continuou em cima. O treinador Cristian Irizaga mexeu na equipe visando manter o padrão de atuação e suas modificações surtiram efeito, a equipe do Fortaleza fez mais dois gols e deu números finais a primeira etapa pelo placar de 3 a 1.

Na segunda etapa a atual campeã mostrou todo seu poder e veio com uma postura diferente. A AABB conseguiu impor seu jogo e começou a buscar o revés no marcador. Faltando 1 min o marcador ainda era favorável a equipe alviverde, até que o goleiro Luan Dorneles achou um passe no fundo da quadra e resultou no gol de Josimar Santos empatando o clássico, resultado final 5 a 5.

Confronto final entre la Porteira e Galáticos visava ainda o sonho das equipes em conquistar uma vaga entre os classificados a semifinais. O jogo não configurou o esperado, a equipe do La Porteira impôs seu jogo e dominou do começo ao fim as ações da partida e venceu pelo placar de 6 a 2 . O citadino retorna na próxima terca-feira(11), com mais quatro confrontos pela Série B e C.

Fotos: reprodução