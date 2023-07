Citadino já tem equipes rebaixadas e duas garantem o acesso

Na última terça-feira(11), ocorreu mais uma rodada decisiva do Citadino de futsal. Foram confirmado mais dois acessos e dois rebaixamentos para o ano de 2024.

O primeiro confronto da rodada foi entre Roma e Raça, uma partida bem movimentada que gerou chance de gols para as duas equipes. A equipe do Roma bem entrosada, dominou por completo o jogo e venceu o duelo pelo placar de 6 a 3.

A partida seguinte foi entre Aimoré e Atlas, marcada pelo grande destaque do atleta Lucas Canhoto que marcou quatro gols no jogo. O Aimoré venceu o jogo pelo placar de 6 a 2 e garantiu o acesso para Série A em 2024. A direção do clube agradeceu o torcedor presente que foi de suma importância para a realização desse feito. Coube o descenso para a terceirona 2024, ao time do Atlas.

Terceiro jogo da noite entre Affa e Parceria, que garantiu o acesso da jovem equipe alviverde para a segundona do futsal alegretense do próximo ano. A Affa teve seu primeiro campeonato de participação e conseguiu esse grande feito. O técnico Cláudio Bitencourt relatou, a felicidade de concluir o trabalho com êxito fazendo valer a pena cada treino realizado, disse o comandante da equipe.

Fechando a rodada Futsal Brasil e CFC, protagonizaram um grande jogo ao público presente na Arena Esportes. A equipe do CFC, acabou aproveitando melhor as chances e venceu pelo placar de 4 a 3 nos segundos finais. Já a equipe do Futsal Brasil, confirmou o rebaixamento para a terceirona do ano seguinte.

O citadino retorna no próximo sábado(15), a partir das 19 horas na Arena Esporte e Lazer, com uma rodada que promete agitar a tabela de classificação.