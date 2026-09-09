Citadino tem confrontos equilibrados em noite marcada por homenagem

Na última terça-feira (8), o Ginásio da Arena Esporte e Lazer recebeu mais uma rodada do Citadino de Futsal de Alegrete, com quatro partidas pelas Séries B e C da competição.

Pela Série B, o Raça enfrentou o Boca Juniors/Ibirapuitã em uma partida movimentada. O Boca Juniors/Ibirapuitã foi mais efetivo nas oportunidades e venceu pelo placar de 4 a 2.

Na segunda partida da noite, também pela Série B, o Parceria MS Ceccon levou a melhor sobre o Resenhistas. A equipe apresentou maior eficiência durante a partida e garantiu a vitória por 5 a 2.

Antes do confronto, a organização do Citadino realizou uma homenagem póstuma ao atleta Cauê Rodrigues, da equipe Resenhistas, que perdeu sua avó, a senhora Antonina Santos Dorneles. Em respeito à família e ao momento de luto, foi respeitado um minuto de silêncio.

Pela Série C, o terceiro jogo da rodada colocou frente a frente Ajax e Beko. Em uma partida equilibrada e com bom número de gols, o Beko conseguiu aproveitar melhor as oportunidades e venceu por 5 a 3.

Fechando a rodada, Haru e RCT Futsal fizeram um dos jogos mais equilibrados da noite. O Haru conseguiu segurar a vantagem no placar e venceu por 5 a 4, garantindo mais um resultado positivo na competição.