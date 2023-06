Citadino tem rodada decisiva nesta sexta-feira

Na noite de hoje(16), acontecerá mais uma rodada do Citadino Alegretense de Futsal, com expectativa de grande jogos e disputa acirrada por uma vaguinha nas semifinais da competição. O primeiro jogo da noite à partir das 19h, será entre ASSAD e Atlas jogo de suma importância para as duas equipes, ASSAD buscando mais uma vitória para seguir invicta na tabela, já equipe do Atlas o inverso brigando para escapar do rebaixamento para Série C.

Equipe da ASSAD defende invencibilidade na competição.

Ingressos custam R$ 5.00 (Cinco Reais).

Segundo jogo da noite, é um grande clássico do futsal alegretense, partida entre AABB atual campeã da Série A contra atual campeã da Série B Eliseos Futsal. A partida começa à partir das 20h, um jogo de grande valia paras duas equipes que buscam uma melhor colocação na competição. Último jogo de hoje, é entre AGN contra boa equipe do Center Fhotos, as duas equipes precisam da vitória nessa noite para deslumbrar uma posição entre os quatro melhores da série A.

O citadino é um campeonato organizado pelo município, que leva um bom público a prestigiarem o futsal alegretense, que vem desenvolvendo-se ano a ano, com equipes mais estruturadas e com um investimento maciço na busca por atletas qualificados.

Resultados da última rodada:

-Venelle 9 x 6 Futsal Brasil

-CAID 4 x 3 Flamengo

-Barsemlona 9 x 4 Center Fhotos

Fotos: Roger Severo