Clássico gaúcho, “A Invasão do Alegrete”, ganha novo formato em sete episódios verticais

Um dos filmes que ajudaram a levar o humor e a cultura da Fronteira Oeste para o cinema gaúcho está de volta às telas, agora em um formato pensado para o público das redes sociais. O curta-metragem A Invasão do Alegrete, dirigido por Diego Müller e lançado originalmente em 2009, foi adaptado para uma série de sete mini episódios em formato vertical, disponibilizados gratuitamente nas redes sociais da produtora GM/2 Filmes.

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A nova versão resgata uma história que já faz parte do imaginário regional: a rivalidade bem-humorada entre Alegrete e Uruguaiana. O relançamento foi pensado especialmente para marcar o Dia do Gaúcho e apresentar a produção a uma nova geração de espectadores, acostumada a consumir histórias em vídeos curtos pelo celular.

Segundo o diretor Diego Müller, a adaptação para o formato vertical surgiu justamente da transformação na maneira como o público atualmente assiste a conteúdos audiovisuais. A proposta é reapresentar a história em pequenas pílulas, mantendo o humor e a identidade do filme original, mas adequando a narrativa à dinâmica das redes sociais.

Uma rivalidade que virou filme

A Invasão do Alegrete acompanha uma disputa fictícia entre as duas cidades vizinhas. Na história, Alegrete recebe seu primeiro telefone público e passa a contar com uma novidade que desperta a curiosidade dos moradores de Uruguaiana.

Dois uruguaianenses decidem então passar um trote em Doutor Sérgio, personagem que se torna o único possuidor de telefone da cidade rival. A brincadeira acaba tomando proporções inesperadas e dá origem à suposta invasão de Alegrete.

Conhecido por receber notícias vindas de longe, Doutor Sérgio parte acompanhado de seu fiel escudeiro, Paulinho, em uma jornada cheia de situações inusitadas para buscar ajuda e defender a cidade.

A trama transforma em comédia uma rivalidade regional conhecida dos moradores da Fronteira Oeste. A imprensa já destacava, na época do lançamento, justamente a maneira como o filme utilizava essa disputa histórica como matéria-prima para o humor.

Produção premiada em Gramado

Gravado em 2009, o filme tem 22 minutos de duração e foi dirigido por Diego Müller, com roteiro assinado por Müller e Davi Pires. A produção foi realizada pela GM/2 Filmes.

A obra teve passagem pelo 37º Festival de Cinema de Gramado, onde recebeu dois dos tradicionais Kikitos: Melhor Ator, para Miguel Ramos, e Melhor Roteiro, para Davi Pires e Diego Müller.

O reconhecimento não ficou restrito a Gramado. O filme também recebeu prêmios em festivais como o Santa Maria Vídeo e Cinema e o Festival do Júri Popular, além de ter sido premiado como melhor média-metragem no Festival de Cinema na Floresta, em 2010. A obra também integra o catálogo da plataforma Cardume, que registra sua trajetória e filmografia.

Filmado em Alegrete

A produção tem ainda uma ligação direta com a cidade que dá nome ao filme. As gravações foram realizadas em Alegrete, em um galpão de uma madeireira que existia na Avenida Caverá, nas proximidades da BR-290.

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A escolha por filmar no interior do Rio Grande do Sul fazia parte da proposta de Müller de aproximar o cinema da realidade e da cultura regional. Anos depois, a trajetória do diretor continua marcada por produções relacionadas à identidade e à história gaúcha.

O próprio roteiro deixa clara a intenção de brincar com a rivalidade entre as duas cidades. Logo no início, a narrativa apresenta Alegrete e Uruguaiana como comunidades rivais e transforma essa disputa em elemento central da história.

Do cinema para o celular

Quase duas décadas depois da realização do filme, a história ganha uma nova possibilidade de circulação. Em vez dos 22 minutos da versão original, o público pode acompanhar a narrativa dividida em sete episódios verticais, formato especialmente associado ao consumo de conteúdo em smartphones.

A iniciativa também permite que espectadores que não tiveram contato com o curta em 2009 conheçam a produção de maneira rápida e gratuita.

Mais do que simplesmente reapresentar um filme premiado, a adaptação recupera uma história construída a partir de referências locais e de uma rivalidade que, no filme, é tratada com humor e sem deixar de lado o caráter afetivo da relação entre as duas cidades.

A nova versão está sendo publicada nas redes sociais da GM/2 Filmes, permitindo que o clássico volte a circular justamente no ambiente em que as novas gerações acompanham grande parte de seu conteúdo audiovisual.

“Nossa ideia é um dia fazer a parte 2. Se algum fronteiriço tiver interessado em financiar ainda mais esta rivalidade, nos procure”, revela Diego Mulle.

Ficha técnica

Título: A Invasão do Alegrete

Ano: 2009

Direção: Diego Müller

Roteiro: Davi Pires e Diego Müller

Direção de Arte: Eduardo Antunes

Direção de Produção: Geraldo Borowski

Produção Executiva: Pablo Müller

Direção de Fotografia: Juliano Lopes

Montagem: Vicente Moreno

Música: Pirisca Grecco

Desenho de Som: Gabriela Bervian

Figurino: Adriana Nascimento Borba

Maquiagem: Nancy Marignac

Produtoras: 2 Filmes e GM/2 Filmes

Duração original: 22 minutos

Principais premiações

Melhor Ator — Festival de Gramado, 2009, para Miguel Ramos;

Melhor Roteiro — Festival de Gramado, 2009, para Davi Pires e Diego Müller;

Melhor Ator — Santa Maria Vídeo e Cinema, 2009;

Melhor Filme — Júri Popular, Santa Maria Vídeo e Cinema, 2009;

Melhor Filme — Festival do Júri Popular, 2010;

Melhor Média-Metragem — Festival de Cinema na Floresta, 2010.

Agora, a invasão volta — em sete capítulos, na vertical e de forma gratuita — para reencontrar o público gaúcho e apresentar às novas gerações uma das histórias mais bem-humoradas já produzidas sobre a rivalidade entre Alegrete e Uruguaiana.Veja o link: https://www.instagram.com/gm2filmes?stkn=MWdhYzZ1cXlpNDhjdw==