Clássico Gre-Nal do Efipan vai mobilizar torcedores em Alegrete

O tradicional clássico Gre-Nal do Efipan acontece neste domingo (26), em Alegrete.

A partida válida pela 10ª rodada da competição é válida pela fase de classificação. O Internacional soma 12 pontos, enquanto o Grêmio está com 10. O colorado vai para seu quinto jogo e defende a invencibilidade e uma campanha de 100% de aproveitamento.

O Grêmio terceiro colocado busca alcançar a liderança e embalar de vez na competição. O Gre-Nal enche estádio, e a expectativa da organização é de casa cheia mesmo.

A bilheteria do estádio abre às 15h deste domingo, com valores populares. A geral custa R$5 (Cinco Reais), o setor de arquibancadas é Dez Reais (R$10), e o pavilhão R$ 15.

O Gre-Nal é, talvez, a maior paixão do povo gaúcho. Nada mais motiva, nada mais mexe com as questões mais profundas da alma do Rio Grande do Sul que o encontro dos dois maiores clubes do Estado.

Em Alegrete, são 40 anos de clássicos. O palco é o estádio Farroupilha, que hoje sedia mais um encontro entre os eternos rivais. Não importa se a disputa é entre meninos de 13 anos. A paixão e o fanatismo é tanto, que o estádio superlota.

As torcidas organizadas do Grêmio, entram pelo portão ao lado da Apae. Já os colorados pelo portão próximo ao CTG Farroupilha, porém neste ano, a Guarda Popular está com restrição, não poderá entrar no estádio caracterizada com os logo da fanática torcida vermelha. Por determinação judicial, a suspensão de 90 dias em todos estádios do RS.

Todos os caminhos levam ao Farroupilha nesta noite de um domingo quente e abafado na 3ª Capital Farroupilha.

Júlio Cesar Santos