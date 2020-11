Classificado: AABB/Eliseo’s vence em Itaqui e assume liderança na Liga Gaúcha Sub-20

Jogando no último domingo (08), a AABB/Eliseo’s carimbou presença nas semifinais da Liga Gaúcha Sub-20.

A equipe comandada pelo treinador Eliseo perdeu os 100%, mas garantiu a classificação com uma vitória em dois jogos. O 4º e último triangular da chave reuniu o representante de Alegrete, o anfitrião Real Itaqui e a AMF.

O time abebeano jogava por um ponto para ficar entre os 6 melhores do RS e acabou ganhando três pontos. Uma vitória e uma derrota colocou o representante alegretense no topo da classificação.

No primeiro confronto em Itaqui, a AABB/Eliseo’s encarou a AMF. Um início de partida avassalador. Num ritmo forte, com marcação e posse da bola, a AABB/Eliseo’s abriu logo nos primeiros minutos de jogo uma vantagem de 4 a 0. O técnico Eliseo optou por usar o grupo o maior tempo de quadra para quem precisava. “Mantivemos o controle do jogo e conseguimos alcançar a classificação para a semifinal”, avaliou o comandante do time áureo-céruleo. A AMF descontou na etapa final, mas acabou derrotada por 9 a 3.

O segundo jogo foi tenso para os alegretenses. O time da casa fez um confronto disputadíssimo. A AABB/Eliseo’s Futsal, iniciou o jogo bem, embora oscilando na marcação, o time de Alegrete foi valente. Com um atleta expulso, a AABB optou em desacelerar o ritmo e usou os atletas que não tinha levado cartão. Final, prevaleceu a superioridade numérica do Real Itaqui, 5 a 2. No outro confronto, deu AMF 5 a 4, em cima do Real Itaqui.

A AABB/Eliseo’s Futsal somou 15 pontos em seis jogos. Com 40 gols pró e 13 gols sofridos, alcançou a primeira colocação da chave com 83,33% de aproveitamento. A segunda vaga da chave ficou com o Real Itaqui, 12 pontos em 18 disputados, sofreu 33 gols e levou 16. Com aproveitamento de 66,67% segue na competição.

Na Classificação geral, a AABB/Eliseo’s Futsal lidera com 15 pontos, seguida da ACBF 12, e Atlântico 12, ambas equipes disputam mais seis pontos. Em 4º está o Real Itaqui 12, Futsal AMF 9 e o Garibaldi 6, que ainda terá dois jogos. Os seis melhores na classificação geral disputam em dois triangulares, a vaga no triangular final da Liga Gaúcha de Futsal Sub-20.

Júlio Cesar Santos Foto: AABB Alegrete