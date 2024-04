Cléber Xavier, campeão carioca pelo Flamengo, recebe alegretense no gramado do Maracanã

Na casamata do Estádio Jornalista Mário Filho, o alegretense soltou o grito de – é campeão. Como o Flamengo venceu o jogo de ida por 3 a 0, poderia perder por até dois gols de diferença para levar a taça. Com o triunfo deste domingo, a equipe de Tite não só se sagrou campeã, como fez isso de forma invicta.

“Alegrete” e Isabelle se beijam no “BBB 24”

Uma cena após o jogo envolveu dois alegretenses. De um lado Xavier e de outro Flávia Fabres. A alegretense foi convidada especial para assistir o jogo ao vivo no Maraca. Encerrada a partida, em meio a comemorações, Flávia entrou no campo após convite do conterrâneo.

A regata que limpa margens do Ibirapuitã na área urbana de Alegrete

“Que Final. Obrigada Clebinho e Georgia pela oportunidade de estar e pisar no Gramado do Maracanã. Sou grata demais de acompanhar a tua trajetória em solo carioca. Ahhh, Maracanã é quem nem Sapucaí. sempre uma nova emocão”, descreveu Flávia.

A alegretense psicopedagoga coordena o projeto Sorrindo RJ, que nasceu da ideia de criar oportunidades de inclusão, empregabilidade e socialização para pessoas com deficiência intelectual, através de Treinamento das Habilidades Sociais (THS), ao mesmo tempo em que oferece suporte e acompanhamento para empresas que têm interesse em disponibilizar vagas para esses indivíduos.

No Rio de Janeiro, o projeto Sorrindo já vem atuando e transformando vidas há mais de uma década.

Ex-diretora do Lauro Dornelles, escola onde Matteus estudou, se diz emocionada com a postura do ex-aluno no BBB

Cleber Xavier tem residência no Rio desde 2016, e nutre uma relação familiar com Flávia, inclusive quando pela seleção brasileira, os encontros eram certos. “A Flávia é minha conterrânea e sempre mantivemos uma amizade. Ela visita minha família e possui um projeto excepcional. Fiz o convite e ela aceitou”, explicou.

O auxiliar técnico vai aproximar o projeto de Flávia ao Flamengo, já está trabalhando para isso se tornar realidade. O encontro no solo sagrado do Maraca foi tremendo descreve Flávia, que comemorou o título carioca do Mengo, ao lado de Clebinho.

Esse é o 38º título estadual do Flamengo, sendo o sétimo conquistado de forma invicta, com o clube deixando o Vasco, com seis, para trás nesse quesito. A defesa quebrou outra escrita centenária: desde 1913, com o Fluminense, uma equipe não era campeã sofrendo apenas um gol.