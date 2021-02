Cliente da Caixa é lesado em 9 mil enquanto fazia pagamentos pelo aplicativo do banco

Compartilhe















Alegretense tem prejuízo de quase 9 mil reais em transações realizadas através de aplicativo da Caixa Econômica Federal. Segundo o registro, o homem de 47 anos disse que estava realizando alguns pagamentos, quando entrou uma atualização na tela e pouco tempo depois ele percebeu que tinham ocorrido algumas transações.

As primeiras foram três de R$ 146,41, na sequência um pagamento através do PIX de R$ 4.999,00 e um TED no valor de R$ 3.400,00. A vítima foi até a agência bancária e foi orientada a realizar o registro na DP.

Diariamente a Delegacia de Polícia recebe no mínimo três pessoas vítimas de algum golpe, seja PIX, bilhete premiado, depósitos de valores consignados, entre outros. Neste período em que aumentou o número de transações pela internet é muito importante que os clientes não façam atualizações sem ter o conhecimento ou informações do banco. Outro golpe que tem sido recorrente é o whatsApp clonado.