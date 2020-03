Cliente da Loja Benoit, filial Alegrete, foi contemplado com um caminhão de prêmios

A grandiosa campanha de fim de ano da Lojas Benoit “Ano Novo Tudo Novo”, que iniciou no dia 1º de novembro, encerrou no sábado, dia 14 de fevereiro.

A promoção que sorteou 20 caminhões recheados de prêmios, entre as mais de 250 lojas físicas da rede, espalhadas pelos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Para concorrer era muito fácil a cada R$100,00 em compra, o cliente recebia um cupom. Foram distribuídos mais de três milhões de cupons entre todas as lojas.

20 pessoas foram contempladas com 40 produtos para mobiliar a casa, como lavadora de roupas, televisor, bicicleta, sofá, rádio, fogão, refrigerador, kit cozinha, roupeiro, colchão, mesa, cadeiras, forno micro-ondas, conjunto de panelas, fritadeira elétrica e muitos outros. Além de 24 smart fones. Dentre essas pessoas está o alegretense Édipo Romário M. Trindade de

32 anos.

O promotor de vendas comprou uma mesa de jantar 6 lugares. Ele disse à reportagem que ficou sabendo que tinha sido sorteado com um caminhão de prêmios, através de uma ligação de uma funcionária da loja.

“Graças a Deus a premiação veio agregar pois já tínhamos tudo. Acredito que, alguma coisa irei vender.” – acrescentou.

Édipo é casado há três anos com Bruna e o casal tem um menino chamado Miguel de quatro meses.

O ganhador do caminhão de prêmios de Alegrete falou que gostaria de ressaltar o ótimo atendimento da loja, pois ele esteve em várias outras no dia da compra e na Benoit, teve o melhor atendimento.

O gerente local, José Henrique Schuck de Melo, comentou que os prêmios possibilitam à pessoa montar o básico de uma casa. Ele ainda ressaltou que é uma enorme satisfação, que um dos caminhões tenha saído para Alegrete, pois em meio a mais de 250 lojas, um alegretense foi sorteado. “É um enorme prazer fazer a vida do nosso cliente bem melhor. Também o prestígio para cidade de Alegrete receber este caminhão de prêmios, é uma grata surpresa para nós da empresa e para a comunidade.” -citou.

José Henrique descreve que estava em Porto Alegre e há mais de um ano veio transferido para a Fronteira. Antes de Alegrete, passou por Quaraí. O supervisor da empresa Luis Carlos Bender também esteve presente na entrega que ocorreu nesta terça-feira.