Cliente desconhece dívida e denuncia proprietário de estabelecimento comercial

Morador do bairro Vera Cruz, procurou a Delegacia de Polícia após sentir-se ameaçado por um empresário.

Conforme ocorrência policial, a suposta vítima de 39 anos, já realizou outros B.Os contra o acusado. O motivo seria em razão do proprietário de um estabelecimento comercial do ramo de produtos para animais, o acusar de uma dívida que o homem diz desconhecer.

A vítima alegou que o acusado aparentava estar embriagado e o teria ficado encarando, contudo, assegura que não tem nenhuma dívida no estabelecimento, para justificar as ameaças do proprietário.

Por esse motivo, novamente, procurou a DP, pois sente-se ameaçado e coagido pelo acusado.