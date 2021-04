Cliente sofre mal súbito na entrada de agência e recebe primeiros socorros de servidores do banco

Compartilhe















As filas para atendimento no Banrisul sempre são intensas e, agora na pandemia, os clientes precisam agendar serviços, o que provoca muitas reclamações.

Porém, neste dia 12, um outro fato chamou atenção de quem estava na fila ou estava passando pela agência na Praça Getúlio Vargas.

Um idoso que estava do lado de fora, bem na porta do banco caiu, contra a porta de vidro e ficou presa com parte do corpo para dentro da agência, o que provocou um susto e preocupação em outros clientes e na gerência do Banrisul. Antes de ser removido para a Santa Casa, um servidor do banco que foi Bombeiro prestou os primeiros socorros fazendo massagem cardíaca.

De acordo com o gerente da agência, Jonathan Cassol Reimann outras duas pessoas, que aguardam atendimento, com a experiência na área da saúde, também prestaram a auxílio.

Para serem mais rápido , ele foi removido em carro particular e, até o momento, a informação é de que passa por atendimento no l no ambulatório da Santa Casa.

Vera Soares Pedroso

Foto Edgar Lopes