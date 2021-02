Cliente do Banrisul é vítima de golpe de quase 60 mil reais

Compartilhe















Idosa de 66 anos tem R$ 57.000,00 sacado de sua conta bancária após ter os documentos perdidos.

A vítima foi à Delegacia de Polícia e relatou aos policiais que saiu na manhã do último dia 11 de fevereiro para pagar algumas contas e realizar outras tarefas como ir ao mercado, entre outras. Depois de concluir todas as demandas retornou para casa que fica localizada na região da Cidade Alta. Durante à tarde, a idosa percebeu que havia perdido a Carteira Nacional de Habilitação e um cartão do Banrisul. Passado um período, ao consultar a conta através de um aplicativo no celular, se deparou com algumas transações onde foram realizadas transferências, pagamento de IPVA, TEDs e Pix. Ressalta que segundo o gerente da agência, alguns saques foram feitos na própria agência, na região Central, e a mesma possui sistema de videomonitoramento e as imagens serão utilizadas para busca da identificação do criminoso. A vítima disse aos policiais que o fato curioso é que o golpista sabia a sua senha, pois somente assim conseguiu realizar as transações. O caso será investigado pela Polícia Civil.