Cliente e comerciante se desentendem e incidente acaba em agressão física

Mulher acusou proprietária de um estabelecimento comercial de agredi-la fisicamente com tapas no rosto e puxões de cabelo, ao protestar em relação a cobrança de sacolas para colocar as mercadorias compradas.

Segundo informações da vítima, ela foi até uma fruteira localizada na região central de Alegrete. Após realizar as compras, ao passar no caixa, teria sido informada pela proprietária do local que o custo das sacolas para colocar as compras seria de 0,50 centavos. Desta forma, a cliente teria argumentado que o fato seria irregular e contrariaria o que diz o Código de Defesa do Consumidor.

Entretanto, a comerciária teria feito pouco caso da argumentação da cliente e sugeria que se ela não estivesse satisfeita que procurasse outro local para efetuar suas compras e lhe deu as costas. Insatisfeita com a atitude da acusada, a consumidora continuou dentro do estabelecimento e foi atrás da comerciária que teria entrado em um depósito, sendo agredida com tapas no rosto e puxões de cabelo. A alegação da proprietária do estabelecimento teria sido que a mulher invadiu a área restrita – que já estaria na residência que fica nos fundos da fruteira – contudo, a vítima pondera que o local que foi agredida seria um depósito. Com lesões devido às agressões, procurou a DP para realizar o registro e representar contra a comerciária. A vítima tem 43 anos e a acusada 45 anos.