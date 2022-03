Cliente é surpreendido com gesto de funcionária de mercado

A honestidade e a humildade de uma funcionária de uma empresa evidenciaram ainda mais a frase de que o bem sempre atrai o bem.

Suelen Portes dos Santos, mãe da Amanda e do Gustavo, casada com Everton Miranda, trabalha como fiscal de caixa na empresa Casa de Carnes Santo Antônio, na Avenida Assis Brasil há cerca de três anos e meio. Na última quarta-feira(23), um cliente foi ao estabelecimento comercial e, sem querer, derrubou o seu dinheiro, valor este, que era para pagar todo as as suas “contas”.

A diferença é que o cliente não tinha percebido que o valor estava em um local em que a fiscal identificou e, poderia ter pego sem que ninguém percebesse. Porém, a primeira atitude da funcionário foi entregar o valor ao idoso que ficou muito emocionado com o gesto.

Suelen não soube precisar a quantia correta, mas salienta que havia algumas notas de 100 reais. O idoso já estava de saída do supermercado.

Suelen Portes dos Santos

“Foi muito rápido e, quando eu vi o idoso, percebi que o dinheiro só poderia ser dele e, o mais gratificante foi ver o quanto ele ficou agradecido, pois não teria como sanar seus débitos sem aqueles valores. Eu sempre aprendi que, não devemos pegar nada que não é nosso e ensino isso aos meus filhos. Logo depois que o proprietário da empresa, Silvio Gidiel soube, disse que iria fazer uma postagem, pela atitude da colaboradora porque não devemos só evidenciar o que é negativo, precisamos enaltecer o bem”- disse.

Um post, falando sobre a atitude da funcionária, feito pela empresa em sua página, viralizou e Suelen recebeu muitas mensagens de pessoas que nem ao menos conhece, porém, destacaram o quanto foi grandiosa a sua atitude. A funcionária acrescentou que, no início ficou com receio do que as pessoas poderiam pensar por tá divulgando que teria devolvido o dinheiro, entretanto, depois de receber tantas mensagens positivos, percebeu que a atitude realmente não pode ser diferente e espera que muitas outras pessoas possam se inspirar. Fazer o bem, sempre vai atrair o bem- comprova.

“Jamais passou pela minha cabeça receber tantas mensagens de carinho e ligações. Pensei que ninguém iria ficar sabendo” – fala Suelen.

Para encerrar ela cita: não tenho palavras para agradecer ao gestor, Silvio. Ele é uma pessoa incrível, aprendi muito com ele, pois um chefe reconhecer um funcionário, isso é raro. Por esse motivo, eu o admiro e os meus colegas, tenho certeza que fariam o mesmo sem dúvida”.