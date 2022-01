Cliente procura DP e Procon para retirar carro de oficina

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Cerca de um ano e 14 mil reais. Esses foram os dados repassados pela proprietária de um veículo que está em uma oficina localizada no bairro Vila Nova, em Alegrete.

De acordo com a mulher, ela deixou o carro em janeiro deste ano na oficina do suspeito. Neste período, segundo ela, vários depósitos foram feitos em nome da esposa do mecânico.

O valor total já estaria em 14 mil reais. Entretanto, a proprietária resolveu realizar um Boletim de Ocorrência pois não estaria conseguindo fazer a retirada do veículo do local.

A vítima de 50 anos, acrescenta que o veículo é um Ford Escort. Ela também iria acionar o dono da mecânica através do Procon.

O registro foi realizado nesta semana na delegacia de polícia de Alegrete.