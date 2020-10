Clientes reclamam que contas físicas continuam chegando atrasadas

Compartilhe















Faturas físicas de várias de inúmeras empresas, desde o início da pandemia, estão chegando atrasadas, aqui em Alegrete, e vários locais do Brasil.

Conta de telefones convencionais e de operadoras de celular são alguns dos exemplos em que os consumidores reclamam.

Por exemplo, uma conta de fone convencional que deveria ter sido pago dia 9, a fatura só chegou no último dia 14 e foi paga com atraso e, portanto, com juros.

Tão logo as faturas chegam no Centro de Distribuição dos Correios, aqui na cidade, elas vão para rua para que os carteiros façam a entrega. O trabalho aqui não tem atraso e os 19 carterios estão nas ruas realizando as entregas.

Um fato que vem acontecendo há tempos é que as empresas querem que as contas sejam de forma digital, porque emitir faturas tem custos. Porém, tem muitas pessoas que não tem acesso a plataformas digitais ou nem conseguem saber lidar como muitos idosos.

Vera Soares Pedroso