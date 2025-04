Clima agradável e sem chuva durante o feriadão de Páscoa em Alegrete

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Segundo dados do site meteorológico Climatempo, os próximos dias terão temperaturas amenas ao amanhecer, variando entre 13 °C e 17 °C, com máximas que chegam a 26 °C e 28 °C.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

Nesta sexta-feira (18), o dia começa com temperatura mínima de 14 °C, e a máxima chega aos 25 °C à tarde. Não há previsão de chuva em nenhum momento do dia. No sábado (19), a mínima será de 13 °C e a máxima atinge 26 °C à tarde.

No domingo de Páscoa (20), o tempo segue ensolarado. A mínima será de 15 °C e a máxima sobe para 28 °C. Não há previsão de chuva para o período. A umidade relativa do ar varia entre 54% e 87%, configurando um ar úmido.