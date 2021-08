Clínica de Terapia Capilar Adriana Vargas, um avanço no cuidados com os cabelos da raiz até as pontas

Conteúdo Patrocinado!!!

Dentre tantos assuntos abordados pelo PAT, hoje o destaque é para a saúde dos seus cabelos.

Apresentamos a primeira Clínica de Terapia Capilar e Tricologia de Alegrete e Região. A Clínica é um sonho realizado da empresária Adriana Vargas.

Clínica de Terapia Capilar Adriana Vargas



A empresária destaca que: “pensando em atender a grande demanda de pessoas com problemas que afetam a saúde do sistema capilar, foi que decidi investir intensamente nessa área, aliado à minha paixão por cuidar de cabelos e a experiência adquirida de uma trajetória de muito trabalho e dedicação”.



Quem é Adriana Vargas?



Adriana Vargas é Terapeuta Capilar formada pela Comunidade Katzer e Pós-graduanda em Tricologia Clinica pelo ICOSMETOLOGIA. A empreendedora atua na área da beleza há mais de doze anos com premiações e reconhecimento de diversas instituições, destacando aqui o Prêmio Tesoura de Ouro, recebido em novembro de 2020, que reconhece profissionais destaque em seus segmentos em todo o Brasil. A busca pelo conhecimento tem sido uma máxima que norteia as atividades da clínica, que hoje conta com a colaboração de outras duas profissionais, responsáveis pelos atendimentos de embelezamento, enquanto a proprietária atua diretamente no atendimento aos pacientes de terapia.

Clínica de Terapia Capilar Adriana Vargas



Técnicas utilizadas:



A empresária destaca as técnicas da Terapia Capilar. “É um grande prazer trazer para a comunidade de Alegrete e região, o que há de mais inovador na ciência para cuidados com os cabelos”. Na Clínica os pacientes podem desfrutar dos benefícios de técnicas como:



Laser de baixa potência;

Microagulhamento;

Ozônioterapia;

Microcorrentes;

Argiloterapia;

Aromoterapia,

Corte terapêutico.

Além de tecnologia cosmética de ponta em Tricologia com tônicos, suplementação, e hair care orientado por especialista.



Tratamentos:



As técnicas são destinadas para o tratamento de: disfunções de crescimento capilar, alopecias, quedas acentuadas, dermatites, caspa, bem como, disfunções da fibra capilar, como quebra química, ressecamento, dentre outras.

Junto ao espaço da clínica, acontecem os atendimentos de embelezamento de salão, que contam com uma roupagem personalizada, sempre pensando na saúde capilar. Os procedimentos convencionais de beleza, ganham uma nova perspectiva sob a ótica do uso de produtos naturais, que também contemplam o público vegano, além de confirmar o compromisso da empresa com práticas sustentáveis.

Clínica de Terapia Capilar Adriana Vargas



O compromisso com a entrega de resultados de excelência e a qualidade do atendimento personalizado, são as marcas que a empresa busca deixar de legado aos seus clientes e colaboradores.

“Estamos muito felizes, pois uma nova forma de cuidar dos cabelos, chega para somar a Alegrete” – enfatiza Adriana Vargas.

A comunidade alegretense está convidada à conhecer a Clínica de Terapia Capilar, que fica localizada na Rua General Sampaio, 480, Centro de Alegrete.



VIVA uma experiência diferenciada, pensada com muito carinho e dedicação.

Telefone: (55)9 9662 6525

E-mail: [email protected]

Facebook: Clinica de Terapia Capilar Adriana Vargas

Instagram 1: @clinicaterapiacapilar_av

Instagram 2 : @adrianavargas_ramos